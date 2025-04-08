新加坡總理：若真對等美方不應向星國徵收關稅

美國總統川普宣布對新加坡實施10%對等關稅。新加坡總理黃循財今天表示，對此感到失望，星美有深厚友誼，這不是對朋友應有行為，若美國加徵關稅真是對等，且是為了針對與美貿易存有順差的國家，不應該向新加坡收取任何關稅。（中央社資料照）

2025/04/08 16:31

〔中央社〕美國總統川普宣布對新加坡實施10%對等關稅。新加坡總理黃循財今天表示，對此感到失望，星美有深厚友誼，這不是對朋友應有行為，若美國加徵關稅真是對等，且是為了針對與美貿易存有順差的國家，不應該向新加坡收取任何關稅。

新加坡聯合早報等媒體報導，黃循財今天在國會針對美國對貿易夥伴徵稅一事，說明政府立場。黃循財表示，對於新加坡被加徵關稅感到失望，尤其因新美兩國擁有深厚且長久友誼，這不是對朋友應有的行為；全球正處於一個充滿不確定性的階段，過去美國是全球自由貿易支柱，如今卻拋棄一手創建的體系。

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黃循財在報導中說，美國政府表示全面徵收關稅是為解決美國的貿易不平衡問題，但存在貿易逆差本身並沒有錯，意味著美國消費者從世界購買的產品，比世界從美國購買的產品多，美國只著重於貨物貿易，但實際上美國與其許多服務貿易夥伴保持順差，美國向世界出口軟體服務、教育、娛樂、金融和商業服務等。

他指出，若美國加徵的關稅真是對等的，且是為了針對那些對美貿易存有順差的國家，「不應該向我國收取任何關稅」。

新加坡與美國自由貿易協定自2004年生效以來，雙邊貿易額成長，美國對新加坡貿易順差，新加坡是唯一與美國有貿易逆差的東協國家。

他表示，全球經濟體系確實需要改革，新加坡和許多其他國家都呼籲進行變革，「我們一直與理念相同的夥伴在世貿組織內合作，推動運作機制的改革」。

新加坡副總理顏金勇日前指出，新加坡將加強與東協及其他自由貿易夥伴的合作，目前已簽訂27份自貿協定，並積極參與跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）、區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）及太平洋聯盟等合作框架。

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