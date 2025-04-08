DNA+基因編輯 ！ 解密科學家如何讓冰河時期「恐狼」重現生機

美國生技公司 Colossal 利用古 DNA 與基因編輯技術，成功培育出已滅絕逾萬年的恐狼幼崽，登上最新一期時代雜誌（TIME）的封面。（取自X/TIME）

2025/04/08 14:31

〔編譯陳成良／綜合報導〕曾稱霸冰河時期的巨大掠食者恐狼（學名：Aenocyon dirus）已滅絕逾萬年，如今卻可能重現生機。美國生物科技公司Colossal Biosciences近日宣布，已透過先進基因工程技術成功培育出三隻健康的恐狼幼崽，並宣稱這是「世界首次的滅絕重生」案例。

據《生活科學》（LiveScience）網站報導，這項突破的核心，在於結合古DNA分析與尖端基因編輯技術。Colossal 的科學家首先從距今1.3萬年的恐狼牙齒及7.2萬年的頭骨化石中，提取並重建了恐狼的基因組。透過與恐狼現存的近親（如灰狼、胡狼、狐狸等）進行比對，團隊識別出導致恐狼具有獨特特徵（例如體型較大、白色毛皮、巨大利齒及特殊嚎叫聲）的關鍵基因差異，共涉及14個基因中的20個變異點。

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接著，研究人員運用獲得諾貝爾獎肯定的CRISPR基因編輯技術，精準修改了現代灰狼的體細胞DNA，使其帶有這些古老的恐狼基因序列。隨後，團隊採用了類似1996年複製桃莉羊的「體細胞核轉殖」（SCNT）技術：將經過基因編輯的灰狼體細胞核，注入已移除自身細胞核的灰狼卵細胞中。這些重組的卵細胞在實驗室中被誘導發育成胚胎。

最終，研究團隊將45個胚胎植入代理孕母家犬（被視為灰狼的亞種）的子宮內。其中三個胚胎成功著床發育，並在約65天的孕期後，透過剖腹產順利誕生。這三隻雪白可愛的幼狼分別被命名為羅穆路斯（Romulus）、雷穆斯（Remus）和卡麗熙（Khaleesi），讓人不禁聯想到羅馬建城神話以及熱門影集《冰與火之歌》中的冰原狼。Colossal公司執行長藍恩（Ben Lamm）形容此成果猶如「魔法成真」。

儘管Colossal宣稱這是全球首次成功的滅絕重生，但嚴格來說，2003年西班牙科學家曾成功複製出已滅絕的庇里牛斯羱羊（Pyrenean ibex），但該複製體在出生後數分鐘內便因先天缺陷夭折。因此，Colossal的成就或許更精確地說是首次培育出能夠存活的滅絕重生哺乳動物。

除了恐狼計畫外，Colossal Biosciences也積極投入其他物種的保育與復活工作。該公司近期亦宣布成功複製了兩窩極度瀕危的紅狼，並展示了帶有長毛象（Woolly Mammoth）毛髮特徵的基因編輯「長毛鼠」，為其預計在2028年讓長毛象重返世界的宏大目標奠定基礎。

基因工程技術讓這些幼狼擁有濃厚雪白的毛皮。（美聯社）

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