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    菲律賓火山突噴發！火山灰直衝4公里高空畫面曝 當局急令停課防災

    菲律賓中部一座活躍火山今日（8日）清晨突然噴發，火山灰與碎屑直衝4公里高空，導致鄰近4個村莊降下火山灰，當局緊急宣布學校停課。（歐新社）

    菲律賓中部一座活躍火山今日（8日）清晨突然噴發，火山灰與碎屑直衝4公里高空，導致鄰近4個村莊降下火山灰，當局緊急宣布學校停課。（歐新社）

    2025/04/08 14:47

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓中部一座活躍火山今日（8日）清晨突然噴發，火山灰與碎屑直衝4公里高空，導致鄰近4個村莊降下火山灰，當局緊急宣布學校停課。初步尚無人員傷亡或財產損失的通報。

    根據美聯社報導，噴發發生於內格羅斯島的卡納勞火山，持續時間超過1小時。菲律賓火山暨地震研究所表示，火山灰向西南方擴散，影響至少四個農業村落。儘管火山活躍跡象明顯，當局仍維持第3級警戒，代表「高程度的火山活動不安」。

    菲律賓民防辦公室指出，卡納勞火山上次噴發發生於去年12月，當時迫使數千人撤離家園，其中多數災民至今仍暫居在避難中心。雖然火山持續活躍，目前尚未觀察到例如地震頻率大幅上升等足以升級警戒等級的徵兆。菲律賓火山主任貝科爾寇（Teresito Bacolcol）接受訪問時強調，「更大規模的噴發始終存在可能性」，呼籲民眾持續保持警覺，並遠離火山周邊6公里危險範圍。

    卡納勞火山海拔2435公尺，是菲律賓24座最活躍的火山之一。1996年，該火山曾無預警爆發，導致3名登山客喪生，多人受困山區後獲救。菲律賓位處環太平洋火環，地質活動頻繁，不僅火山眾多，也經常發生地震。同時，該國每年平均遭受約20次颱風與風暴侵襲，為全球自然災害風險最高的國家之一。

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