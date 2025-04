菲律賓火山突噴發！火山灰直衝4公里高空畫面曝 當局急令停課防災

2025/04/08 14:47

郭顏慧/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕菲律賓中部一座活躍火山今日(8日)清晨突然噴發,火山灰與碎屑直衝4公里高空,導致鄰近4個村莊降下火山灰,當局緊急宣布學校停課。初步尚無人員傷亡或財產損失的通報。

根據美聯社報導,噴發發生於內格羅斯島的卡納勞火山,持續時間超過1小時。菲律賓火山暨地震研究所表示,火山灰向西南方擴散,影響至少四個農業村落。儘管火山活躍跡象明顯,當局仍維持第3級警戒,代表「高程度的火山活動不安」。

請繼續往下閱讀...

菲律賓民防辦公室指出,卡納勞火山上次噴發發生於去年12月,當時迫使數千人撤離家園,其中多數災民至今仍暫居在避難中心。雖然火山持續活躍,目前尚未觀察到例如地震頻率大幅上升等足以升級警戒等級的徵兆。菲律賓火山主任貝科爾寇(Teresito Bacolcol)接受訪問時強調,「更大規模的噴發始終存在可能性」,呼籲民眾持續保持警覺,並遠離火山周邊6公里危險範圍。

卡納勞火山海拔2435公尺,是菲律賓24座最活躍的火山之一。1996年,該火山曾無預警爆發,導致3名登山客喪生,多人受困山區後獲救。菲律賓位處環太平洋火環,地質活動頻繁,不僅火山眾多,也經常發生地震。同時,該國每年平均遭受約20次颱風與風暴侵襲,為全球自然災害風險最高的國家之一。

