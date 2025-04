送包裹聽到低聲求救……美快遞員報案救出受虐婦女

2025/04/08 15:09

〔即時新聞/綜合報導〕美國佛州一名亞馬遜(Amazon)快遞員日前去民宅派送包裹時,聽到一名領取包裹的女子低聲說出「救我」,機警的快遞員在離開現場後,立即通報911報案,成功救出被人囚禁虐待的女子,施暴者則被警方因依家庭暴力致重傷害等罪刑拘捕,目前已被押送前往監獄。

綜合外媒報導,這起事件發生在上月28日,案發地點則在佛州印第安河郡(Indian River)寶藏海岸區(Treasure Coast)。當天下午4時43分左右,一名亞馬遜快遞員向警方報案,指出他在該地點進行送貨時,聽到一名領取包裹的女子,以極小的聲音向他求救,警方立即派人前往報案地址調查。

根據印第安河郡警長辦公室(Indian River County Sheriff’s Office)提供的逮捕文件指出,警方抵達現場後發現43歲男子曼多里尼(Frank Mandolini)坐在前廊上,身旁則有一名神情痛苦且頸部明顯紅腫的女子,警方立即上前將2人分開。女子向警方透露,她曾與曼多里尼結婚,雙方已離婚長達7年,但仍有保持聯絡。

事發當天,女子指責曼多里尼用電腦或手機,與其他女子聊天、觀看色情內容,雙方因此發生爭執,後來曼多里尼情緒失控,出手狠狠掐住女子脖子,並將女子拖倒在地上持續施暴,導致女子失去意識昏迷。事後女子仍感到喉部疼痛,且吞嚥時有異常感覺,警方根據觀察確認她脖子上的痕跡與掐頸一致,因此當場將曼多里尼進行拘捕。

曼多里尼也向警方承認罪刑,但表示他當下雖然有施力,但「沒有讓女子勒到昏迷」,事後他被警方依家庭暴力致重傷害(勒頸)等罪刑送往拘留所。後續法院紀錄顯示,曼多里尼已於3月31日以3萬美元(約新台幣99.7萬元)保釋金獲釋,目前已被禁止與受害人接觸,並將於6月5日出庭應訊。

此外,這並非曼多里尼首次因家庭暴力而遭到控訴,他在2020年曾就被指控類似罪行,然而當時的案件最終遭撤銷並結案。

