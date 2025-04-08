送包裹聽到低聲求救……美快遞員報案救出受虐婦女

美國佛州一名快遞員日前去民宅派送包裹時，聽到一名領取包裹的女子低聲說出「救我」，機警的快遞員在離開現場後，立即通報911報案，成功救出被人囚禁虐待的女子。示意圖，圖與新聞事件無關。（彭博資料照）

2025/04/08 15:09

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國佛州一名亞馬遜（Amazon）快遞員日前去民宅派送包裹時，聽到一名領取包裹的女子低聲說出「救我」，機警的快遞員在離開現場後，立即通報911報案，成功救出被人囚禁虐待的女子，施暴者則被警方因依家庭暴力致重傷害等罪刑拘捕，目前已被押送前往監獄。

綜合外媒報導，這起事件發生在上月28日，案發地點則在佛州印第安河郡（Indian River）寶藏海岸區（Treasure Coast）。當天下午4時43分左右，一名亞馬遜快遞員向警方報案，指出他在該地點進行送貨時，聽到一名領取包裹的女子，以極小的聲音向他求救，警方立即派人前往報案地址調查。

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根據印第安河郡警長辦公室（Indian River County Sheriff’s Office）提供的逮捕文件指出，警方抵達現場後發現43歲男子曼多里尼（Frank Mandolini）坐在前廊上，身旁則有一名神情痛苦且頸部明顯紅腫的女子，警方立即上前將2人分開。女子向警方透露，她曾與曼多里尼結婚，雙方已離婚長達7年，但仍有保持聯絡。

事發當天，女子指責曼多里尼用電腦或手機，與其他女子聊天、觀看色情內容，雙方因此發生爭執，後來曼多里尼情緒失控，出手狠狠掐住女子脖子，並將女子拖倒在地上持續施暴，導致女子失去意識昏迷。事後女子仍感到喉部疼痛，且吞嚥時有異常感覺，警方根據觀察確認她脖子上的痕跡與掐頸一致，因此當場將曼多里尼進行拘捕。

曼多里尼也向警方承認罪刑，但表示他當下雖然有施力，但「沒有讓女子勒到昏迷」，事後他被警方依家庭暴力致重傷害（勒頸）等罪刑送往拘留所。後續法院紀錄顯示，曼多里尼已於3月31日以3萬美元（約新台幣99.7萬元）保釋金獲釋，目前已被禁止與受害人接觸，並將於6月5日出庭應訊。

此外，這並非曼多里尼首次因家庭暴力而遭到控訴，他在2020年曾就被指控類似罪行，然而當時的案件最終遭撤銷並結案。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

When deputies arrived at the residence, Frank Mandolini, 43, was seated on the porch alongside a woman who “appeared in distress and had obvious red marks on her neck,” the affidavit states.

https://t.co/tT6SOR2aga — KFYR-TV （@KFYRTV） April 6, 2025

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