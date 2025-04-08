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    中國政府相關微信帳號涉散播假消息 意圖操縱加拿大國會改選

    加拿大新任總理卡尼（Mark Carney）。（路透）

    加拿大新任總理卡尼（Mark Carney）。（路透）

    2025/04/08 14:09

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕加拿大新任總理卡尼（Mark Carney）日前宣布解散國會，預定本月28日舉行國會改選。然而，加拿大政府近日指出，一個與中國共產黨有關的微信（WeChat）公眾號（官方帳號）「有理兒有面」正在散播有關總理卡尼的不實資訊，意圖影響華人選民投票傾向。

    據《路透》報導，加拿大樞密院辦公室（Privy Council Office）7日揭露，微信上一個名為「有理兒有面」的帳號近期以協調且不真實的方式，在華人社群中蓄意誇大、歪曲卡尼的個人背景與工作經歷以進行攻擊。

    加拿大當局表示，這場行動主要針對加拿大境內的華人選民，企圖在大選前操弄輿論，影響選民選擇。儘管如此，目前並無證據顯示相關操作已對即將到來的選舉構成實質影響，國會改選將如期於本月28日舉行。

    針對加拿大方面的指控，中國駐渥太華大使館發言人則表示，對於所謂「訊息行動」毫不知情，並批評加拿大僅憑社群媒體個人言論就對中方進行「無端抹黑與攻擊」，形容此舉「荒謬無理」。

    中方重申，一貫奉行不干涉他國內政的原則，並否認對加拿大大選有任何興趣或參與。發言人強調，將中國與加拿大內政掛鉤，只會損害雙邊關係的穩定發展。

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