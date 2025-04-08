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    美最高法院放行 川普可動用百年戰時法遣返委國移民

    3月16日，在薩爾瓦多聖路易斯塔爾帕（San Luis Talpa），該國「恐怖主義拘留中心」（CECOT）的警衛正在轉從美國遣返的犯罪集團「阿拉瓜火車」（Tren de Aragua）嫌犯。（歐新社檔案照）

    3月16日，在薩爾瓦多聖路易斯塔爾帕（San Luis Talpa），該國「恐怖主義拘留中心」（CECOT）的警衛正在轉從美國遣返的犯罪集團「阿拉瓜火車」（Tren de Aragua）嫌犯。（歐新社檔案照）

    2025/04/08 12:35

    〔編譯陳成良／綜合報導〕根據福斯新聞網（Fox News）報導，美國最高法院週一以5票對4票裁決，批准總統川普的要求，撤銷下級法院阻止其政府引用一項古老戰時移民法的命令。此舉允許當局立即遣返委內瑞拉國民，包括被指為「阿拉瓜火車」（Tren de Aragua）幫派成員者，是川普政府在推進關鍵移民優先事項上的重大勝利。

    爭議核心是美國國會於1798年通過的《外國敵人法》（Alien Enemies Act）。該法授權政府在特定情況下，可將某些外國人立即驅逐出境。在川普第二任期之前，這項法律在美國歷史上僅被引用過三次：分別在1812年戰爭、第一次世界大戰及第二次世界大戰期間。

    川普政府的律師團向最高法院力陳，下級法院的命令阻礙了其移民議程，包括「保護國家免受外國恐怖組織侵害的能力，並可能對敏感的外交談判產生不利影響」。

    最高法院的裁決獲政府高層讚揚。國土安全部長諾姆（Kristi Noem）稱總統正確運用職權反恐。司法部長邦迪（Pam Bondi）譽為「法治勝利」，駁斥下級法官干預國安與外交。副總統范斯（J.D. Vance）則稱此為「對美國人民的重大勝利」。

    最高法院此舉推翻了哥倫比亞特區聯邦地院法官博斯伯格（James Boasberg）先前發布的14天臨時禁令，該禁令曾獲上訴法院以2比1維持。上訴過程中，法官米利特（Patricia Millett）甚至尖銳質疑，部分移民待遇「比納粹還差」。

    下級法院先前嚴厲質疑政府引用該法，以及在宣告後隔天即用三架飛機將數百名移民（含上百名委內瑞拉人）遣送至薩爾瓦多的行動。

    由於遣返航班起飛時間點逼近博斯伯格發布臨時禁令之時，引發政府是否藐視法庭的質疑。法官要求已起飛航班「立即」返回的命令也未獲執行。

    博斯伯格正考慮對拒絕提供航班與人數資訊的官員提起藐視法庭（contempt of court）指控。儘管政府律師一度以國安為由推託，但後又承認資訊或非機密，引發法官質疑其反覆說詞，並以「相當可疑」（Pretty sketchy）形容。

    儘管最高法院做出有利川普政府的裁決，但法律戰尚未結束。博斯伯格仍在權衡是否對相關官員提出藐視法庭指控，相關的初步禁制令聽證會預定於8日舉行。川普總統本人則在社群平台Truth Social上發文慶祝，稱最高法院的裁決「捍衛了我國的法治」，讓總統能保護邊境、家庭與國家。

    美國聯邦最高法院大法官官方合照。該法院7日就川普政府引用《外國敵人法》（Alien Enemies Act）遣返移民一案做出關鍵裁決。（法新社檔案照）

    美國聯邦最高法院大法官官方合照。該法院7日就川普政府引用《外國敵人法》（Alien Enemies Act）遣返移民一案做出關鍵裁決。（法新社檔案照）

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