美國YouTuber硬闖暴力禁島！向原住民獻「健怡可樂」遭逮恐關5年

印度警方日前逮捕一名24歲美國YouTuber，因其違法登陸印度安達曼與尼科巴群島的北森蒂納爾島，試圖接觸當地與世隔絕的森蒂納爾原住民。（美聯社）

2025/04/08 13:16

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕印度警方日前逮捕一名24歲美國YouTuber，因其違法登陸印度安達曼與尼科巴群島的北森蒂納爾島，試圖接觸當地與世隔絕的森蒂納爾原住民。儘管未獲回應，他仍留下了一罐健怡可樂與一顆椰子作為「獻祭品」，並以攝影機紀錄整個過程，現已面臨多項嚴重指控。

綜合外媒報導，這名男子為來自亞利桑那州斯科茨代爾的波利亞科夫（Mykhailo Viktorovych Polyakov）。他於3月31日違法前往禁止進入的北森蒂納爾島，該地區依據印度法律明文禁止外人接近，以保護島上部落免受外界干擾與疾病威脅。森蒂納爾人以極度排外著稱，曾多次以暴力方式驅離甚至殺害外來者。

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警方表示，波利亞科夫早已精心策劃，出發前詳盡研究了海況、潮汐與登島時機，並攜帶健怡可樂與椰子作為禮物。他利用GPS導航前往該島，還用雙筒望遠鏡觀察地形。在海灘上，他停留約一小時，不斷吹口哨試圖引起島民注意，但未獲任何回應。最後，他留下物品、拍攝影片、甚至採集沙樣後離去，卻在返程途中遭當地漁民發現並通報警方。

波利亞科夫被控違反《印度保護原住民法》，該法明定禁止任何人與北森蒂納爾島居民接觸。他目前已被法院判處14天司法拘留，將於4月17日再次出庭，若罪名成立，恐面臨最高五年徒刑及罰款。印度當局已通知美國大使館，美國國務院亦證實正在關注案件。

警方初步調查顯示，波利亞科夫並非首次嘗試登島，去年10月與今年1月亦有計畫，甚至準備使用充氣獨木舟接近該地。人權組織「生存國際」（Survival International）強烈譴責其行為，批評其「魯莽且愚蠢」，不僅危及自身安危，更可能對部落帶來致命風險。

北森蒂納爾島因森蒂納爾人對外來者的暴力抵抗而聞名。2018年，一名美國傳教士非法登陸該島後被殺害；2006年，兩名意外漂流到島上的漁民也遭遇同樣命運。印度官員僅在極少數的「禮物贈送」活動中接近該島，由小型官方和科學家團隊向島民留下椰子和香蕉。印度船隻定期監測島嶼周圍水域，確保尊重這個已多次表明希望被單獨留下的古老部落的意願。

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