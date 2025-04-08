東京2巴士追撞致47傷 中國女遊客「躺高速公路」拍照打卡秀下限

日本往富士山的高速公路發生追撞事故導致塞車，中國遊客竟躺在路中央拍照打卡。（本報合成，擷取自東京發財兔/小紅書）

2025/04/08 13:00

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本東京中央自動車道（高速公路）小佛隧道口5日發生觀光巴士追撞事故，兩輛載滿外國遊客準備前往富士山的巴士，疑因前方車輛減速導致追撞，造成47名乘客受傷，所幸均無生命危險。事故也引發高速公路大塞車，未料兩名中國遊客竟在車陣中央躺地拍照，引發網友譁然。

綜合日媒報導，事發地點位於中央道南下線小佛隧道口。警方初步調查指出，前方巴士疑似因壅塞減速，後方巴士駕駛因未注意前方狀況追撞。傷者多為外國旅客，事故發生時氣溫僅約攝氏10度，旅客被迫在路邊等待接駁救援。

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在車流陷入長時間停滯期間，中國一名小紅書帳號為「東京發財兔」的女子竟將高速公路當成伸展台，與同伴躺臥於車道中央拍照，甚至坐在地上、嘴含棒棒糖看起來相當悠閒，絲毫未顧及安全與他人觀感。「東京發財兔」則在貼文內表示，本來預計要爬山，但在高速公路塞車數小時，幸好全車乘客都很「鬆弛」，完全沒人抱怨。

這則貼文隨即在日本及台灣的社群掀起熱議，經常分享日本新聞的臉書粉專「日本省錢小站」也轉發該貼文，並提醒「大家在日本高速公路遇到大塞車，千萬不能這樣出來躺在路中間，不然有可能會被機車或者緊急車輛輾過去喔。」

貼文曝光後引發熱議，不少網友留言砲轟，「不覺得左右車輛把中間讓道出來是為了讓救援車輛能快速抵達現場的嗎？」、「中國人為了出片是可以不要命沒常識的，但不要給大家製造困擾啊」、「這還需要提醒？」、「他們會被救護車撞死」、「怎麼會有人在高速公路上敢下車？」

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