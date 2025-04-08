直擊！超大質量黑洞邊吃邊噴 「加速噴流」拋物質入太空

主圖顯示位於半人馬座（Centaurus）的星系NGC 4945；放大圖則呈現從其中心超大質量黑洞噴發出的星系風。（圖擷取自ESO/C. Marconcini et al）

2025/04/08 10:54

〔編譯陳成良／綜合報導〕歐洲南方天文台（ESO）的極大型望遠鏡（VLT）捕捉到一幅驚人影像，揭示了距離地球約1200萬光年外、位於半人馬座（Centaurus）的旋渦星系NGC 4945中心，一個極度活躍的超大質量黑洞正將大量物質高速噴入星際空間，並且呈現出罕見的加速現象。

太空科技網站「Space.com」報導，這張由位於智利阿塔卡馬沙漠帕拉納爾山（Cerro Paranal）上的VLT所拍攝的特寫影像，聚焦於NGC 4945星系的核心區域。與我們銀河系中心相對「溫和」的超大質量黑洞不同，NGC 4945的核心黑洞異常活躍，正大量吞噬周圍的氣體與塵埃。然而，影像顯示，這個黑洞並非只進不出。

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觀測結果清晰呈現了從黑洞附近噴發出的錐狀高速「星系風」（Galactic Winds），即由氣體和塵埃組成的物質噴流。這些噴流的速度極快，以至於大量物質可能在被黑洞完全吞噬前，就已被拋出星系，進入更廣闊的星系際空間。歐洲南方天文台的科學家形容，這就像一個「吃相不佳」的食客，邊吃邊噴灑食物殘渣，顛覆了黑洞只會吞噬萬物的傳統印象。

更令人驚訝的是，根據VLT上「多單位光譜探測儀」（MUSE）的數據分析，這些從NGC 4945中心噴出的星系風，其速度隨著遠離黑洞、朝星系外圍移動而逐漸加快。這是一個相當不尋常的現象，因為通常觀測到的星系風在向外傳播時會因能量耗散而減速。

這項發表於《自然天文學》（Nature Astronomy）期刊的研究指出，這種高速向外加速的星系風對宿主星系影響深遠，它們會帶走星系內用於形成新恆星的氣體和塵埃等「原料」，從而有效抑制恆星的誕生。

研究也顯示，這種強烈的物質拋射行為，可能是超大質量黑洞進行自我調節、限制自身無限增長的一種關鍵機制。透過將周圍的「食物」（氣體塵埃）大量噴出，黑洞間接控制了自身的進食量，並可能驅使整個星系系統趨向一種動態平衡。科學家表示，這些新發現有助於深入理解星系風複雜的加速機制，及其在塑造星系結構與宇宙演化歷史中所扮演的重要角色。

影像中，NGC 4945活躍的核心區域被黑洞強大引力吸引而來的大量塵埃和氣體所遮蔽，顯得朦朧不清。然而，明亮熾熱的星系風卻能穿透這些濃密的雲氣，清晰地勾勒出從中心向外擴散的壯觀結構。此特寫影像是疊加在ESO位於拉西拉（La Silla）的MPG/ESO望遠鏡所拍攝的更廣域NGC 4945背景影像上，提供了完整的視覺與空間脈絡。

星系NGC 4945活躍核心及其超大質量黑洞噴發出的星系風之特寫畫面。（圖擷取自ESO/C. Marconcini et al）

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