「死刑判決」降臨？川普政府突終止人道援助 百萬難民恐陷斷糧危機

川普政府日前突然終止對聯合國世界糧食計劃署（WFP）在阿富汗、敘利亞、葉門等13個貧困及衝突國家的緊急援助資金，恐使數百萬人面臨斷糧危機。（美聯社）

2025/04/08 10:53

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕川普政府日前突然終止對聯合國世界糧食計劃署（WFP）在阿富汗、敘利亞、葉門等13個貧困及衝突國家的緊急援助資金，恐使數百萬人面臨斷糧危機，根據該機構與美聯社披露的資訊，此舉等同於對極度飢餓者發出「死刑判決」。

據美聯社報導，世界糧食計劃署週一在社群平台X上發文表示：「這可能相當於對數百萬面臨極端飢餓和饑荒的人的死刑判決。」並呼籲川普政府重新考量此決定，強調正在積極接觸，希望「繼續支持這些挽救生命的計畫」。該項目終止由馬斯克所屬政府效率部門（DOGE）副主管萊溫（Jeremy Lewin）負責監督，並下令美國國際開發署（USAID）中止相關合約，聲稱此舉「符合美國利益」。

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在飽受13年內戰摧殘的敘利亞，總價值約2.3億美元（約新台幣75億元）的援助項目全面喊停，其中一項每日為150萬人提供麵包和基本糧食的計畫，預算高達1.11億美元（約新台幣36億元）。聯合國中東官員指出，美方對葉門全境的糧援也全面停止，甚至波及已運抵當地分發中心的食品。此外，黎巴嫩與約旦的援助也接獲終止通知，將對數十萬名敘利亞難民造成嚴重衝擊。

美國對阿富汗、索馬利亞與津巴布韋等國的重要援助項目同樣遭到削減，涵蓋為戰爭流離失所者提供糧食、水源、醫療與庇護所等基本人道服務。USAID內部專家透露，光是在阿富汗，就有約5.6億美元的援助被砍，包括嚴重營養不良嬰兒的治療、安全飲用水供應，以及針對性暴力倖存者的心理急救支援。

上週五另一份突然通知，也撤銷一項原由國會強力支持的教育資助計畫，該計畫由德州農工大學（Texas A&M University）執行，曾協助年輕阿富汗女性出國就學，對抗塔利班對女性教育的禁令。

世界糧食計劃署負責人馬侃（Cindy McCain）痛批此舉「嚴重破壞全球穩定」。人道組織則警告，這波資金中止對全球最脆弱群體構成致命威脅，許多人日常仰賴糧食援助維生。

儘管美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）上月曾向國會與法院通報，USAID的合約削減已結束，約1000項計畫獲保留、5000多項遭取消，但此次WFP援助被終止的消息仍震撼各界。美國去年曾是該機構最大資助國，提供45億美元，占其全年預算98億美元近半。

援助資金凍結也曾造成關押伊斯蘭國戰俘與其家屬的敘利亞霍爾營地服務短暫中斷，引發暴動與逃脫風險，所幸美方當時緊急介入恢復援助。長年以來，美國與各捐助國視人道援助為戰略工具之一，不僅遏制極端主義與地區衝突，更有助減緩大規模難民潮。此次削減是否將動搖全球局勢，仍有待觀察。

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