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    猛獁象要來了？科學家宣布「復活」史前物種恐狼！

    美國生物技術公司Colossal Biosciences，宣布「復活」史前物種恐狼。（美聯社）

    美國生物技術公司Colossal Biosciences，宣布「復活」史前物種恐狼。（美聯社）

    2025/04/08 09:47

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕專注於重現滅絕動物猛獁象（長毛象）、渡渡鳥、袋狼的美國德州達拉斯生物技術公司Colossal Biosciences，7日宣布「復活」史前物種恐狼（Dire wolf，學名Aenocyon dirus），並強調這是首次有滅絕物種重新回到世界上。

    《CNN》報導，Colossal的科學家表示，他們利用從2塊恐狼化石提取出DNA，組裝了2套恐狼基因組，與現存犬科動物例如狼、豺狼、狐狸的基因比較後，確認恐狼所具有的遺傳特徵。

    科學家指出，他們使用基因分析資訊對灰狼（恐狼現存近親物種）細胞的14個基因進行20次編輯，複製出最有希望繁殖的細胞並將其轉移到卵子中，當胚胎健康發育後就移植到「代理孕母」體內，進行跨物種孕育。

    Colossal並未說明「代理孕母」是哪種動物，但有消息指稱是家犬，最終2隻雄性恐狼於2024年10月1日出生；1隻雌性恐狼在今年1月30日來到世上，牠們被安置在一處秘密地點，有保安、無人機、監視器進行全面監控。

    Colossal此前相當保密，沒有透露過任何有關恐狼復活的計畫，其過程中使用了基因複製和編輯技術，雖然宣稱是「復活」，不過實際上算是和恐狼相似的雜交物種。

    Colossal顧問、斯德哥爾摩大學古遺傳學中心教授達倫（Love Dalén）表示，整個基因組中其實有99.9％都是灰狼，公司研究人員是切除了某些灰狼的基因變異，再拿恐狼的特徵取代。

    達倫說，科學界肯定會爭論需要改變多少基因才能算是恐狼，但他認為這已屬於哲學問題，目前這3隻生物確實攜帶著恐狼基因，而且比任何物種看起來更像恐狼。

    2隻雄性恐狼於2024年10月1日出生，生物技術公司保密到現在。（美聯社）

    2隻雄性恐狼於2024年10月1日出生，生物技術公司保密到現在。（美聯社）

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