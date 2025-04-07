WSJ揭露北京大敵 「國家裝甲」創辦人橫跨全美推動反中法案

美國非營利倡議組織「國家裝甲」創辦人魯奇在州層級積極推動抗中法案。（路透）

2025/04/07 21:54

〔編譯林家宇／綜合報導〕抗衡中國是美國國會近年來的跨黨派共識，除了首府華盛頓特區，全美各州也陸續制定相關抗中法案。「華爾街日報」6日以「中國敵手席捲州議會大廈」（The China Foe Storming State Capitols）為題，揭露年僅40歲的政治活動家魯奇（Michael Lucci）頻繁走訪各州、遊說推動抗中法案，即使損及經濟和就業機會也在所不惜。

魯奇是美國非營利倡議組織「國家裝甲」（State Armor）創辦人兼執行長，該組織不接受企業資助，致力於「保護美國及其公民免受共產中國侵害」，優先目標是推動「衝突前」（pre-conflict）立法，以應對中國國家主席習近平的衝突態勢，包括武力進犯台灣和攻擊美國關鍵基礎設施。

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報導形容，國家裝甲已成為中國在美國州議會層級的「最大對手」，魯奇估計今年至少有20件由國家裝甲推動的法案進行表決。這些法案反映出魯奇的對中強硬立場，包括「每家中國企業都是潛在軍事資產」、「任何中國製零組件或許都能與北京連線」、「中國共產黨已深入滲透美國的心臟地帶」。

魯奇向州議會遊說的核心論述為，中國滲透美國的戰略特點在於「仰賴各州在國家安全事務上的空隙」。

據統計，通常專注在稅務、教育和公衛立法的州議會，今年已至少評估421件中國相關法案，大幅高於國會的160件。光是國家裝甲就有70件法案正在推動，並聲稱去年在12個州協助訂立新法，包括德州州政府簽署的行政命令，提高對外國政府犯罪或跨國鎮壓的懲罰。國家裝甲也在州層級倡導對中國短影音分享平台TikTok的關注。

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