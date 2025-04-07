「不存在的經濟專家」背後指導？ 美名嘴揭川普關稅推手荒謬真相！

川普的對等關稅政策引發國際反彈。（美聯社）

2025/04/07 22:44

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）上週宣布向全球180多個國家徵收至少10%的基準關稅，同時對數十個與美國貿易逆差大的國家徵收更高關稅，引發國際強烈反彈，全球股市也隨之受到重創。美國新聞節目主持人、政經評論員瑪多（Rachel Maddow）近日揭露被視為川普關稅政策重要推手的白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）進入川普核心圈的真相，直指這場關稅亂局的起點其實來自於一個「不存在的經濟學專家」，引發外界輿論熱議！

綜合外媒報導，川普的「對等關稅」重拳引發各界譁然，包括美國在內，全球各地爆發多場反川示威。有消息人士日前向《彭博》透露，川普宣布新關稅政策後，華爾街金融公司高層急尋財政部長貝森特（Scott Bessent），希望他可以去說服川普，怎料意外得知貝森特被排除在對等關稅決策圈外，核心人物其實是商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）以及白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）。

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美國新關稅不僅影響全球股市，美股也受到重挫，股民對川普政府的不滿聲浪高漲，政府團隊也傳出內訌。美國億萬富豪、政府效率部（DOGE）負責人馬斯克在美股大跌，個人財富一夕蒸發數百億美元後，罕見跳出來嚴厲批評川普的貿易政策，並將矛頭指向納瓦羅，公開質疑納瓦羅的專業背景。

懷疑納瓦羅是否具備經貿專才的不只馬斯克，美國MSNBC頻道晚間節目《Rachel Maddow Live》的主持人瑪多，近日在節目上披露納瓦羅躋身川普核心圈子的荒謬真相。瑪多指稱，川普過去希望女婿庫許納（Jared Kushner）推薦一個可以讓他看起來「對中國很強硬」的經濟顧問，庫許納之後在亞馬遜（Amazon）的網路書店看到一本名為《致命中國》（Death by China）的書並介紹給川普，川普後來就邀請了該書的作者納瓦羅加入他2016年總統競選團隊，並擔任其經濟顧問。

瑪多接著指出，納瓦羅多本著作中，經常引用一位經濟學專家「Ron Vara」的觀點，而且川普當選總統後，還曾在華府的圈子流傳過這位「Ron Vara」所撰寫的備忘錄，內容提到「川普可以靠著關稅走向勝利」，這可能可以解釋為什麼川普在他的第一任期到現在重返白宮，會這麼執著於關稅貿易戰。

但瑪多直言，整件事最荒謬的是，「Ron Vara」這個人並不存在，更準確來講，這號人物是納瓦羅虛構出來的，「Ron Vara」其實是「Navarro」這個姓氏經過重新排列組合的變位字，「就以我的名字為例，Rachel Maddow可以拼出『Macho Wattler』，但我不會去說服大家去做『Macho Wattler』想要你去做的事，不過納瓦羅卻這麼做了，他創造了這位『Ron Vara』，反覆在其著作引用這個不存在人物的論述，好像這個人才是一位真正的專家。」

瑪多批評稱，這次引發世界反彈的關稅政策，就是一場建立在虛構人物與虛構文件的亂局，大家可能會以為要摧毀世界上最富有國家的經濟可能需要一個縝密且宏大的計畫，或是要有一群非常聰明的人聯手才行，但實際上根本不是這麼一回事，「事實證明，不需要什麼大計劃，也不需要有腦……」。

白宮貿易顧問納瓦羅被視為對等關稅政策背後推手。（歐新社）

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