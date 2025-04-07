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    驚險！湖邊遛狗遭鱷魚突襲 女主人徒手撬開鱷魚口搶回愛犬

    佛羅里達一名女子見愛犬遭鱷魚襲擊，不顧自身安危，竟徒手撬開鱷魚的血盆大口救回愛犬，所幸兩者僅受輕傷。（圖擷取自YouTube）

    佛羅里達一名女子見愛犬遭鱷魚襲擊，不顧自身安危，竟徒手撬開鱷魚的血盆大口救回愛犬，所幸兩者僅受輕傷。（圖擷取自YouTube）

    2025/04/07 20:23

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國佛羅里達州坦帕市（Tampa）日前上演驚心動魄的一幕，一名女子與她的愛犬在社區附近的湖邊散步時，遭遇鱷魚襲擊，女子不顧自身安危，竟徒手撬開鱷魚的血盆大口，成功將狗兒從死神手中搶回。

    綜合外媒報導，當地居民史賓塞（Kim Spencer）與她的愛犬「Kona」日前晚間在西湖社區（Westwood Lakes）散步時，湖中突然竄出一條長約6呎6吋（約2公尺）的鱷魚，撲向正在水邊的Kona，一口咬住牠的頭部和肩膀。

    史賓塞回憶當時驚恐情景，「我看到牠的眼睛，牠轉向我們，我就開始拉著Kona說『走吧！』，但鱷魚速度太快」。眼見愛犬陷入險境，史賓塞腦中一片空白，當下只憑著本能跳上鱷魚的背，雙手奮力撬開牠強而有力的上下顎。她坦言當時內心只有一個念頭：「我不會讓牠把我的寶貝帶走！」

    驚險過後，鱷魚隨後轉身返回湖中，史賓塞與Kona則緊急送醫，所幸兩者僅受輕傷，目前皆已返家休養。史賓塞的雙手因撬開鱷魚的嘴巴而受傷縫合，而Kona則在肩膀部位留下多處咬痕，目前已無大礙。她感性表示：「Kona是我的孩子，我無法接受牠在我眼前出事。我從不是大自然的擁護者，怕蛇也怕鱷魚，但當下我只知道，我不能讓牠受傷。」

    史賓塞呼籲民眾勿餵食野生動物，並保持距離，「你永遠不知道危險會在什麼時候發生，這次我們算是幸運，但下次可能沒那麼好運。」

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