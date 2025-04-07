川普鐵腕震懾 伊拉克親伊朗民兵擬談判繳械

2024年9月22日，伊拉克巴格達一場葬禮上的靈車，載著據稱遭「猶太復國主義攻擊」身亡的卡塔伊布真主黨指揮官棺木。（路透）

2025/04/07 19:17

〔記者陳成良／綜合報導〕伊拉克數個伊朗支持的強大民兵團體正準備首次解除武裝，以避免與美國川普政府衝突升級。據《路透》7日獨家報導，10位高階指揮官與伊拉克官員透露，自川普今年1月上任後，美方多次私下警告巴格達，若不解散境內民兵，美國將採取空襲反制。

資深什葉派政治人物沙赫班達爾（Izzat al-Shahbndar）表示，總理蘇丹尼（Mohammed Shia al-Sudani）與民兵領袖的談判已相當深入，多數團體傾向順應美方要求。他說：「這些組織明白，若不改變現狀，可能成為美軍目標。」

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受訪的6位指揮官分別來自卡塔伊布真主黨（Kataib Hezbollah）、努賈巴（Nujabaa）、卡塔伊布賽耶德·沙胡達（Kataib Sayyed al-Shuhada）以及安薩魯拉·阿烏菲亞（Ansarullah al-Awfiyaa）等四大民兵組織。其中一位蒙面指揮官坦言：「川普準備將戰爭推向更糟局面，我們希望避免這種結局。」

指揮官們進一步透露，其主要盟友兼贊助者、伊朗精銳革命衛隊（IRGC）已授權他們，採取任何必要措施以避免被捲入與美國及以色列的毀滅性衝突。這些民兵組織隸屬於「伊拉克伊斯蘭抵抗運動」，該傘形組織由約10個強硬的什葉派武裝派系組成，總兵力約5萬人，武器庫包括長程飛彈及防空武器。近年來，此組織曾聲稱對以色列以及駐伊美軍與敘軍發起數十次飛彈與無人機攻擊。

蘇丹尼的外交顧問法拉哈德（Farhad Alaaeldin）強調，總理致力透過對話將武器納入國家掌控。安全官員指出，部分民兵已自1月中旬撤離摩蘇爾、安巴爾等地總部，並頻繁更換通訊與住所以防空襲。美國國務院敦促伊拉克約束民兵，強調其應聽命於國家而非伊朗，但一名美官員對解除武裝的持久性存疑。

目前，解除武裝機制仍在商討，可能包括轉型為政黨或併入國軍。此舉正值伊朗「抵抗軸心」衰弱之際，自2023年10月哈瑪斯攻擊以色列後，黎巴嫩真主黨、葉門胡塞及敘利亞阿塞德政權接連受挫。

伊拉克試圖平衡與美、伊關係，這些民兵自2003年美軍入侵後崛起，火力已可媲美國軍。美國防部長赫格塞斯3月16日曾致電蘇丹尼，要求遏止民兵報復攻擊。前顧問蘇邁達伊（Ibrahim al-Sumaidaie）警告，若不主動配合，恐面臨外部武力強制。

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