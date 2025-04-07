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    美男擅闖印度禁島想送可樂！專家：將整個部落置險境

    印度當局為保護選擇自願隔離的森蒂納爾原住民部落，嚴格禁止任何人進入北森蒂納爾島。（圖取自Survival International專頁）

    印度當局為保護選擇自願隔離的森蒂納爾原住民部落，嚴格禁止任何人進入北森蒂納爾島。（圖取自Survival International專頁）

    2025/04/07 17:59

    〔編譯陳成良／綜合報導〕一名美國男子攜帶可樂，意圖接觸與世隔絕部落，因非法登陸印度安達曼群島的北森蒂納爾島（North Sentinel Island），已遭印度當局逮捕。該島是全球最孤立且脆弱的森蒂納爾人（Sentinelese people）部落的家園，專家形容此舉「魯莽且愚蠢」。

    據《新印度快報》報導，24歲美國公民波利亞科夫（Mykhailo Viktorovych Polyakov）於3月29日上午抵達該島東北岸，完成短暫登島與錄影等行為離開後，被印度犯罪調查部門拘留。

    警方指，他於當日凌晨1點從南安達曼島的庫爾馬德拉海灘（Kurma Dera beach）獨自駕駛小船，進行長達38公里的危險航程。抵達後，他攜帶一顆椰子與一罐可樂作為給森蒂納爾人的「祭品」，在近岸徘徊約一小時並吹口哨試圖吸引注意，但未獲任何回應。他隨後短暫登島不到五分鐘，將物品置於岸上，採集沙土樣本並錄製影片後即離去。

    印度當局為保護選擇自願隔離的森蒂納爾原住民部落，嚴格禁止任何人進入北森蒂納爾島。森蒂納爾人是以狩獵採集為生的遊牧民族，已在島上生存數千年，外界對其生活方式所知甚少。據遠距觀察推測，島上約有百餘人，分為三支主要群體。他們過去的互動經驗已清楚表明拒絕與外界接觸的堅定立場。

    原始部落對流感、麻疹缺乏免疫力

    此事件再次引發對保護該部落措施有效性的擔憂。國際生存組織（Survival International）主任皮爾斯（Caroline Pearce）對此嚴厲譴責：「難以置信有人能如此魯莽愚蠢。此舉不僅危及自身，更將整個森蒂納爾部落置於險境。」她強調，未接觸部落對流感、麻疹等常見外部疾病缺乏免疫力，接觸可能導致滅族。

    皮爾斯呼籲印度當局履行法律責任，加強執法，保護森蒂納爾人免受傳教士、網紅、盜獵者及任何試圖接觸者的侵害。

    北森蒂納爾島過去曾發生多起致命接觸事件。2018年，美國華裔傳教士趙約翰（John Allen Chau）非法登島，隨即遭弓箭射殺。2006年，兩名在附近水域盜獵的印度漁民將船停靠該島睡覺，船隻漂至岸邊後兩人亦遭殺害。

    即使在2004年印度洋海嘯後，印度海岸警衛隊試圖以直升機確認部落是否需要援助時，也遭到島民以弓箭攻擊。據信過去數十年印度政府與其他方面的接觸嘗試，曾導致森蒂納爾人因缺乏免疫力而染病。波利亞科夫的行為顯示，儘管有禁令，仍有人設法接近這片禁地，突顯了加強保護措施的迫切性。

    2018年，美國華裔傳教士趙約翰（John Allen Chau）非法登島，隨即遭弓箭射殺。（圖翻攝自John Allen Chau IG）

    2018年，美國華裔傳教士趙約翰（John Allen Chau）非法登島，隨即遭弓箭射殺。（圖翻攝自John Allen Chau IG）

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