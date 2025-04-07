登機前大暴走！美國女乘客與人爭吵 竟氣得「脫到剩內褲」裸奔

國佛羅里達州機場發生一起脫序事件，1名女乘客在等待登機期間，疑似與另1名男乘客發生衝突，結果女子在衝動之下，氣得一邊狂飆髒話、一邊當眾脫掉衣物。（圖擷取自@unlimited_ls 社群平台「X」，本報合成）

2025/04/07 18:38

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國佛羅里達州機場發生一起脫序事件，1名女乘客在等待登機期間，疑似與另1名男乘客發生衝突，結果女子在衝動之下，氣得一邊狂飆髒話、一邊當眾脫掉衣物，誇張的裸奔畫面引發現場一陣騷動。事後航警前去勸阻，才讓女子穿上衣服結束鬧劇，不過女子暴走過程全被路過民眾拍下，並在網上瘋傳。

綜合外媒報導，這起脫序事件發生在上月底，地點則是美國佛州南部「勞德岱堡-好萊塢國際機場」（Fort Lauderdale-Hollywood International Airport）的第4航廈附近。從網路流傳的影片顯示，一名女乘客在廉航精神航空（Spirit Airlines）登機口附近，疑似與其他乘客發生衝突，竟激動地當場脫掉衣服，全身只剩一件白色內褲。

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不僅如此，女乘客還不斷來回走動，對著其他人大吼大叫，讓現場其他乘客嚇得看著她大鬧，直到警察獲報趕到現場，要求她必須穿上衣服，才阻止了這場鬧劇。這段脫序影片在網上曝光後，引發網友熱議，「可能她嫌佛州的天氣太濕熱了」、「為什麼大家特別喜歡在機場裸奔啊？」「最近好多類似事件，該不會成為一種流行了？」。

事後機場發言人證實有發生這起事件，但並未透露女子脫衣的原因。值得一提的是，就在這起事件發生前幾日，德州「達拉斯沃斯堡國際機場」（Dallas Forth Worth International Airport）也發生了類似事件，1名預計要搭乘西南航空的女乘客，以「全裸」的模樣闖入航廈內大吵大鬧，甚至還持鉛筆刺傷2人，瘋狂行為嚇壞眾人。

NEW: Spirit Airlines Astronaut passenger has a HUGE MELTDOWN and strips down mid-argument at Fort Lauderdale-Hollywood International Airport pic.twitter.com/58w7d6q6lW — Unlimited L's （@unlimited_ls） April 2, 2025

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