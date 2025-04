登機前大暴走！美國女乘客與人爭吵 竟氣得「脫到剩內褲」裸奔

2025/04/07 18:38

莊文仁/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕美國佛羅里達州機場發生一起脫序事件,1名女乘客在等待登機期間,疑似與另1名男乘客發生衝突,結果女子在衝動之下,氣得一邊狂飆髒話、一邊當眾脫掉衣物,誇張的裸奔畫面引發現場一陣騷動。事後航警前去勸阻,才讓女子穿上衣服結束鬧劇,不過女子暴走過程全被路過民眾拍下,並在網上瘋傳。

綜合外媒報導,這起脫序事件發生在上月底,地點則是美國佛州南部「勞德岱堡-好萊塢國際機場」(Fort Lauderdale-Hollywood International Airport)的第4航廈附近。從網路流傳的影片顯示,一名女乘客在廉航精神航空(Spirit Airlines)登機口附近,疑似與其他乘客發生衝突,竟激動地當場脫掉衣服,全身只剩一件白色內褲。

不僅如此,女乘客還不斷來回走動,對著其他人大吼大叫,讓現場其他乘客嚇得看著她大鬧,直到警察獲報趕到現場,要求她必須穿上衣服,才阻止了這場鬧劇。這段脫序影片在網上曝光後,引發網友熱議,「可能她嫌佛州的天氣太濕熱了」、「為什麼大家特別喜歡在機場裸奔啊?」「最近好多類似事件,該不會成為一種流行了?」。

事後機場發言人證實有發生這起事件,但並未透露女子脫衣的原因。值得一提的是,就在這起事件發生前幾日,德州「達拉斯沃斯堡國際機場」(Dallas Forth Worth International Airport)也發生了類似事件,1名預計要搭乘西南航空的女乘客,以「全裸」的模樣闖入航廈內大吵大鬧,甚至還持鉛筆刺傷2人,瘋狂行為嚇壞眾人。

