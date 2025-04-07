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    微軟工程師怒嗆比爾蓋茲！ 控公司技術助殺5萬巴勒斯坦人轟可恥

    印度裔美國工程師阿格拉瓦爾當場對創辦人比爾蓋茲與執行長納德拉公開對峙，痛批公司與以色列軍方的合作助長加薩地區的血腥軍事行動。（圖翻攝自X/@htTweets）

    印度裔美國工程師阿格拉瓦爾當場對創辦人比爾蓋茲與執行長納德拉公開對峙，痛批公司與以色列軍方的合作助長加薩地區的血腥軍事行動。（圖翻攝自X/@htTweets）

    2025/04/07 17:03

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國科技巨擘微軟日前舉行創立50週年慶典活動，卻在現場爆發抗議風波。印度裔美國工程師阿格拉瓦爾（Vaniya Agrawal）當場對創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）與執行長納德拉（Satya Nadella）公開對峙，痛批公司與以色列軍方的合作助長加薩地區的血腥軍事行動。

    綜合外媒報導，事件發生於3月4日在華盛頓舉行的慶祝活動中，當蓋茲、前執行長鮑爾默（Steve Ballmer）與納德拉正在台上進行小組對談時，阿格拉瓦爾突然高聲疾呼：「你們真可恥，你們是偽君子！」她當場指控微軟的技術被用於對加薩的攻擊，「已有5萬名巴勒斯坦人死於你們的技術，竟還在他們的鮮血上慶祝，應該感到羞恥，應切斷與以色列的聯繫！」直至被安保人員護送離場。整起抗議過程中，台上3位領導人未做出任何回應，隨後直接繼續活動議程。

    據悉，這是當日的第二起抗議事件。稍早，另一名微軟員工阿布薩德（Ibtihal Aboussad）也於微軟AI執行長蘇雷曼（Mustafa Suleyman）演講時起身抗議，怒斥他是「戰爭販子」，聲稱公司技術正被用於「種族滅絕」。

    事件引發各界關注後，阿格拉瓦爾向全公司發送辭職信，宣布將於4月11日離職。她在信中表示，良心無法安然地繼續在「助長以色列種族滅絕」的公司任職，並形容微軟是「數位武器製造商」，呼籲領導層立即停止向以色列等國提供雲端與AI軍事技術。

    她特別提及美聯社一篇揭露報導，指微軟與以色列國防部簽有價值1.33億美元的合約，內容包括AI與雲端技術支援，引發人權團體批評。加薩衛生部門表示，自2023年10月爆發衝突以來，已有逾5萬名巴勒斯坦人喪命。以色列則否認所有種族滅絕與戰爭罪指控，強調其行動針對哈瑪斯武裝分子。

    微軟截至目前尚未就上述抗議與辭職事件作出公開回應。

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