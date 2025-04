微軟工程師怒嗆比爾蓋茲！ 控公司技術助殺5萬巴勒斯坦人轟可恥

2025/04/07 17:03

莊文仁/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕美國科技巨擘微軟日前舉行創立50週年慶典活動,卻在現場爆發抗議風波。印度裔美國工程師阿格拉瓦爾(Vaniya Agrawal)當場對創辦人比爾蓋茲(Bill Gates)與執行長納德拉(Satya Nadella)公開對峙,痛批公司與以色列軍方的合作助長加薩地區的血腥軍事行動。

綜合外媒報導,事件發生於3月4日在華盛頓舉行的慶祝活動中,當蓋茲、前執行長鮑爾默(Steve Ballmer)與納德拉正在台上進行小組對談時,阿格拉瓦爾突然高聲疾呼:「你們真可恥,你們是偽君子!」她當場指控微軟的技術被用於對加薩的攻擊,「已有5萬名巴勒斯坦人死於你們的技術,竟還在他們的鮮血上慶祝,應該感到羞恥,應切斷與以色列的聯繫!」直至被安保人員護送離場。整起抗議過程中,台上3位領導人未做出任何回應,隨後直接繼續活動議程。

請繼續往下閱讀...

據悉,這是當日的第二起抗議事件。稍早,另一名微軟員工阿布薩德(Ibtihal Aboussad)也於微軟AI執行長蘇雷曼(Mustafa Suleyman)演講時起身抗議,怒斥他是「戰爭販子」,聲稱公司技術正被用於「種族滅絕」。

事件引發各界關注後,阿格拉瓦爾向全公司發送辭職信,宣布將於4月11日離職。她在信中表示,良心無法安然地繼續在「助長以色列種族滅絕」的公司任職,並形容微軟是「數位武器製造商」,呼籲領導層立即停止向以色列等國提供雲端與AI軍事技術。

她特別提及美聯社一篇揭露報導,指微軟與以色列國防部簽有價值1.33億美元的合約,內容包括AI與雲端技術支援,引發人權團體批評。加薩衛生部門表示,自2023年10月爆發衝突以來,已有逾5萬名巴勒斯坦人喪命。以色列則否認所有種族滅絕與戰爭罪指控,強調其行動針對哈瑪斯武裝分子。

微軟截至目前尚未就上述抗議與辭職事件作出公開回應。

Later, during a segment featuring former and current CEOs Bill Gates, Steve Ballmer, and Satya Nadella, software engineer Vaniya Agrawal confronted the executives, stating, "Shame on all of you." Agrawal criticised Microsoft's reported $133 million contract with Israel's Ministry… pic.twitter.com/XCiiE5rKaJ

A pro-Palestinian protest by two Microsoft employees, Ibtihal Aboussad and Vaniya Agrawal interrupted the company’s 50th anniversary celebration that included Bill Gates. Aboussad shouted: “Shame on you. You claim that you care about using AI for good but Microsoft sells AI… pic.twitter.com/pgB47z4l1J