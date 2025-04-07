孟買連2死亡車禍！ 70歲翁遭撞飛、42歲男倒斃公路 肇事者逃逸

印度金融重鎮孟買上週末接連發生兩起嚴重交通事故，造成兩名行人死亡，肇事駕駛均逃逸無蹤，警方已展開追查行動。（圖翻攝自X）

2025/04/07 17:08

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕印度金融重鎮孟買上週末接連發生兩起嚴重交通事故，造成兩名行人死亡，肇事駕駛均逃逸無蹤，警方已展開追查行動。

第一起事故發生在安德里－庫爾拉路（Andheri-Kurla Road），一名70歲老翁昆達爾（Sadanand Babu Kundar）與43歲女兒薩利安（Jyoti Salian）同行前往薩基納卡的印度國家銀行時，於過馬路途中遭疑似超速轎車撞擊，整個人被拋飛5至6英尺（約1.5至1.8公尺）。儘管現場民眾強迫肇事者將昆達爾送醫，但該駕駛趁其女兒與醫護人員交談之際悄然逃逸。昆達爾傷重不治，薩哈警察局已以過失致死與魯莽駕駛罪名對不明駕駛立案，並透過車牌資料展開追查。

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第二起事故發生於週五午夜時分，42歲男子薩拉圖拉（Noor Mohammad Saratullah）在東部高速公路康久爾岡公車站附近遭不明車輛高速撞擊，警方凌晨12時05分接獲報案，趕抵時發現死者面部朝下倒臥於道路中央，頭部重創，送往加特科帕東的拉賈瓦迪醫院後宣告不治。警方從其背包中找到身分證明，確認其來自北方邦西達爾特納加爾，目前已調閱現場周邊監視器畫面，尋找肇事車輛與駕駛下落。

警方表示，將全力緝拿涉案駕駛，並呼籲民眾遵守交通法規，特別是在夜間與人流密集區域減速慢行，以免釀成悲劇。

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