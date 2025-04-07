為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    孟買連2死亡車禍！ 70歲翁遭撞飛、42歲男倒斃公路 肇事者逃逸

    印度金融重鎮孟買上週末接連發生兩起嚴重交通事故，造成兩名行人死亡，肇事駕駛均逃逸無蹤，警方已展開追查行動。（圖翻攝自X）

    印度金融重鎮孟買上週末接連發生兩起嚴重交通事故，造成兩名行人死亡，肇事駕駛均逃逸無蹤，警方已展開追查行動。（圖翻攝自X）

    2025/04/07 17:08

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕印度金融重鎮孟買上週末接連發生兩起嚴重交通事故，造成兩名行人死亡，肇事駕駛均逃逸無蹤，警方已展開追查行動。

    第一起事故發生在安德里－庫爾拉路（Andheri-Kurla Road），一名70歲老翁昆達爾（Sadanand Babu Kundar）與43歲女兒薩利安（Jyoti Salian）同行前往薩基納卡的印度國家銀行時，於過馬路途中遭疑似超速轎車撞擊，整個人被拋飛5至6英尺（約1.5至1.8公尺）。儘管現場民眾強迫肇事者將昆達爾送醫，但該駕駛趁其女兒與醫護人員交談之際悄然逃逸。昆達爾傷重不治，薩哈警察局已以過失致死與魯莽駕駛罪名對不明駕駛立案，並透過車牌資料展開追查。

    第二起事故發生於週五午夜時分，42歲男子薩拉圖拉（Noor Mohammad Saratullah）在東部高速公路康久爾岡公車站附近遭不明車輛高速撞擊，警方凌晨12時05分接獲報案，趕抵時發現死者面部朝下倒臥於道路中央，頭部重創，送往加特科帕東的拉賈瓦迪醫院後宣告不治。警方從其背包中找到身分證明，確認其來自北方邦西達爾特納加爾，目前已調閱現場周邊監視器畫面，尋找肇事車輛與駕駛下落。

    警方表示，將全力緝拿涉案駕駛，並呼籲民眾遵守交通法規，特別是在夜間與人流密集區域減速慢行，以免釀成悲劇。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播