悚！紐約華裔男子持菜刀砍人 同住4女童、少女重傷渾身是血

美國紐約布魯克林近日發生嚴重砍人事件，一名受傷少女渾身是血走上救護車。（擷取自@Mrgunsngear/X）

2025/04/07 16:07

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約布魯克林區（Brooklyn）近日發生駭人聽聞的砍人事件，一名49歲華裔男子涉嫌在公寓內持刀連砍四名年僅8歲至16歲的女童，所幸傷者均無生命危險。警方趕至現場後與男子持刀對峙，最終對其開槍才結束這場威脅，目前全案仍在調查當中。

根據《紐約郵報》報導，當地時間6日上午10時15分左右，一名11歲女孩遭刺傷後將自己反鎖在臥室並報警求助，稱她的家人持刀攻擊她和幾位兄弟姐妹，分別為8歲、11歲、13歲、16歲，全數遭受嚴重刀傷立刻送醫急救，目前皆無生命危險。另有一名5歲男童並未受傷，他在暴力事件發生後，立即跑出去求援。

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警方抵達現場後，屋內隨即傳出尖叫聲，於是緊急破門而入。紐約市警察局長蒂施（Jessica Tisch）指出，員警一進門就看見一名男子手持沾滿鮮血的菜刀站在玄關，地板到處都是血跡。儘管警方多次命令對方放下武器，但男子仍持刀逼近警方，導致兩名警察共開了7槍擊中對方，並將其送醫治療，但仍未脫離險境。

據警方初步調查，涉案男子為49歲華裔男子陳倫昌（Lun Chang Chen，音譯），平時與家人同住於該棟住宅內，疑似患有精神疾病，目前身份與動機仍在釐清中。警方表示，他可能是部分受害女童的父親、叔叔、伯父或舅舅等。

受害者的家屬透露，陳倫昌已有精神疾病病史。案發當時，女童的父母皆不在家。鄰居則指出，這戶華人家庭約在一年前搬入該處，事發突然實在令人震驚，「我透過窗戶接連看到兩名渾身是血的女孩走出來，我當時渾身發抖，直到現在都還在發抖」。

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