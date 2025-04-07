美兩黨外交歧見如鴻溝！援烏、盟友、貿易立場大翻轉

大批美國民眾5日齊聚發起「住手！」示威，抗議美國總統川普的各項政策。（美聯社）

2025/04/07 15:23

〔編譯陳成良／綜合報導〕《華爾街日報》6日公布最新民調揭示，美國兩大黨在外交政策上的歧見已擴大成一道鴻溝。共和黨選民日益反對援助烏克蘭、自由貿易及國際承諾，與民主黨的立場形成強烈對比，凸顯美國社會對其全球角色的深刻分歧。

這項民調的巨大差異，體現在對美國國際聯盟態度的測試上。高達81%的共和黨人認為，美國盟友未承擔足夠的自身防衛責任，國家不應再耗費稅金保衛他們。相對地，83%的民主黨人贊同另一觀點，即國際聯盟是力量的來源，應以稅金支持。

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此差異反映了共和黨近年來越趨孤立主義，而民主黨則持續擁護國際結盟的趨勢。芝加哥全球事務委員會（Chicago Council on Global Affairs）的研究也印證此點，2019年兩黨對安全聯盟益處的看法差距為15個百分點，到2023年已擴大至30個百分點（80%民主黨人 vs. 50%共和黨人認為有益）。

在援烏議題上，分歧尤其顯著。新民調中，83%的民主黨人支持繼續金援烏克蘭對抗俄羅斯，但79%的共和黨人表示反對。縱觀2023至2024年，《華爾街日報》的持續追蹤發現，民主黨人越來越認為美國需加碼援烏，共和黨人則認為已付出太多。整體而言，受訪選民中49%支持繼續援助，44%反對。

民調也觸及川普總統具爭議性的外交構想。對於他時常提及將格陵蘭與加拿大納入美國版圖的想法，高達62%的選民認為是壞主意，僅25%認為有助國安與經濟。即使在共和黨內部，支持度（51%）也遠低於對他其他政策的支持。

芝加哥全球事務委員會的外交政策民調專家斯梅爾茨（Dina Smeltz）分析：「民主黨人是美國國際主義與多邊主義，包含聯盟關係的擁護者。」此差異也反映在對北大西洋公約組織（NATO）的觀感上：81%的民主黨人有好感，共和黨人僅31%。

共和黨對自由貿易的疑慮也浮上檯面。77%的共和黨人認為關稅有助創造美國就業、利大於弊；反觀93%的民主黨人認為關稅會推升物價，基本上是負面力量。

不過，在削減外國援助方面，川普的立場獲得些微過半（51%對45%）的美國民眾支持，儘管黨派分歧依然嚴重（92%共和黨支持削減，85%民主黨反對）。近年美國外援約佔聯邦預算的1%。此外，關於將疑似外國幫派成員遣送至薩爾瓦多（即使未經法庭聽證確認身份），也有62%選民表示贊成，32%反對。

本次《華爾街日報》民調於3月27日至4月1日間，透過電話及網路訪問了1500名登記選民，整體抽樣誤差為正負2.5個百分點。

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