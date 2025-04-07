日本岸和田市長拋下貌美妻子鬧不倫 改選敗給郵局局長

日本大阪岸和田市長永野耕平與市議員永野紗代是政壇夫妻，孰料永野耕平竟棄妻子於不顧發生性醜聞。（圖擷自永野耕平臉書）

2025/04/07 14:44

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本大阪府岸和田市46歲市長永野耕平，和美女市議員永野紗代原本是一對政壇佳偶，孰料永野耕平鬧出性醜聞被議會通過2次不信任投票，今年2月下台後他繼續投入改選，但在6日投開票時慘敗給45歲郵局局長佐野英利。

據《讀賣新聞》報導，永野耕平被婚外情對象指控涉嫌強迫性行為，去年11月拿出500萬日圓（約新台幣113萬元）和解，市議會旋即表決通過不信任案，但永野耕平不願辭職選擇解散議會。

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岸和田市議會今年2月完成改選後，再度通過不信任投票，迫使永野耕平辭職下台。不過，永野耕平並不死心仍打算捲土重來，最終遭遇慘敗，6日開票後僅拿到7606票，首次踏入政壇的佐野英利則以4萬8307票高票當選。

據了解，此次改選投票率為40.03％，遠遠超過上屆選舉的28.27％，在6日出口民調中，有76％的受訪者認同議會的不信任案、80％表態投給了佐野英利。

佐野英利勝選後，指稱市政受到永野耕平性醜聞的影響停滯不前，市民們也感到非常不安，他將和議員、市府職員一起努力合作，好好傾聽民眾的訴求。

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