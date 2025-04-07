像熨斗壓在腿上！旅遊網紅在菲律賓遭「最致命生物」攻擊險喪命

愛爾蘭旅遊部落客朱莉近日在菲律賓巴拉望島海域拍攝品牌合作影片時，意外遭遇被譽為全球最致命的海洋生物之一的箱型水母，當場被蟄傷。（圖翻攝自Tiktok/@julieanddaniel_，本報合成）

2025/04/07 13:45

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕愛爾蘭旅遊部落客朱莉（Julie）近日在菲律賓巴拉望島（Palawan）海域拍攝品牌合作影片時，意外遭遇被譽為全球最致命的海洋生物之一的箱型水母，當場被蟄傷，驚悚瞬間全被手機拍下。

綜合外媒報導，朱莉當時正在從科隆（Coron）前往愛妮島（El Nido）的旅途中，於距離陸地約兩小時船程的偏遠海域下水拍攝。從影片可見，她原本面帶笑容對鏡頭說話，下一秒突然尖叫，手機掉入水中，畫面戛然而止。朱莉回憶，被蟄傷後感覺像「有塊熨斗壓在腿和臀部上」，劇烈灼痛持續一天。她在水中不斷尖叫近一小時，聲音幾近沙啞，並感覺毒素正沿著神經線擴散至胃部、手臂與頭部，一度以為自己將心臟病發作或陷入恐慌症發作。

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導遊事後在水中發現那隻兇手箱型水母，體長接近一名成年男子，甚至比朱莉本人還大，觸手龐大且幾乎完全透明，幾乎難以察覺。朱莉說，當下完全沒看到水母，只感受到突如其來的劇痛。所幸船上碰巧有一名澳洲醫師與護士正在度假，兩人立即辨識出是箱型水母所致，並持續監測朱莉的生命徵象。由於箱型水母的神經毒素可在30分鐘內奪命，甚至導致癱瘓，朱莉被緊急送往3小時外的醫院救治。

海洋生物學家格什溫（Lisa-ann Gershwin）博士指出，在如菲律賓等熱帶海域，箱型水母每年可能造成多達50人死亡。她警告，只要3公尺長的觸手接觸皮膚，就足以在短短2分鐘內致命。朱莉表示，這次意外讓她留下明顯疤痕及持續性腸胃問題。專家呼籲，遊客在熱帶海域活動時應格外警惕，避免接觸這種幾乎隱形、但極度危險的「透明殺手」。

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