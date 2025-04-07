錯送薩國惡名監獄！美法官指遣返賈西亞「完全非法」令接回

川普政府搞烏龍，將馬里蘭州居民賈西亞 （Kilmar Abrego Garcia）錯誤遣送至薩爾瓦多惡名昭彰監獄。（美聯社）

2025/04/07 12:17

〔編譯陳成良／綜合報導〕美聯社報導，美國聯邦法官希尼斯 （Paula Xinis） 週日嚴厲批評川普政府逮捕馬里蘭州居民賈西亞 （Kilmar Abrego Garcia） 並將其錯誤遣送至薩爾瓦多惡名昭彰監獄的決定「完全非法」 （wholly lawless），並解釋了她先前下令政府必須將其帶回美國的原因。

希尼斯法官在法律意見書中指出，幾乎沒有證據支持政府聲稱賈西亞曾為MS-13黑幫成員的模糊指控。更重要的是，早在2019年，一名移民法官已明確禁止美國將賈西亞遣返至薩爾瓦多，因為他可能在當地遭受幫派迫害。

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希尼斯寫道：「正如被告 （政府） 所承認，他們沒有逮捕他的法律授權，沒有拘留他的正當理由，更沒有將他送往薩爾瓦多的依據，遑論將他送入西半球最危險的監獄之一。」

法官更對政府辯稱因賈西亞已不在美國監管下，故無法強制其接回的說法感到「吃驚」 （eye-popping）。她批評政府竟堅持可以將任何人，無論移民或美國公民，強行送往外國監獄，然後厚顏宣稱無法使其返國的「驚人主張」 （stunning proposition）。司法部已請求第四巡迴上訴法院暫緩執行希尼斯的裁決。

29歲的薩爾瓦多公民賈西亞從未被控或判定任何罪名，上月卻遭移民官員拘留並錯誤遣返。其律師表示，賈西亞持有國土安全部核發的合法工作許可，是一名鈑金學徒，且其妻為美國公民。白宮一方面稱此遣返為「行政疏失」，另一方面又指控他是MS-13成員，但其律師堅稱毫無證據。

此案也引發司法部內部風波。先前代表政府出庭的律師魯維尼 （Erez Reuveni） 在庭上承認賈西亞「他不應被遣返至薩爾瓦多」，並在被問及為何拘留他時回答「我不知道」。魯維尼隨後遭司法部停職。司法部長邦迪 （Pam Bondi） 批評其言論不當。但前司法部律師、現為「司法連結」組織創辦人的史黛西·楊 （Stacey Young） 則發聲明力挺魯維尼，指他長期為國效力，並強調司法部律師正處於服從總統或堅守對法院與憲法職責的兩難困境。

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