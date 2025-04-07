不滿遭拖欠工資！泰男縱火燒豪華度假村別墅

泰國消防車示意圖，與新聞事件無關。（歐新社）

2025/04/07 11:57

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕泰國芭達雅一名建築工人疑因遭拖欠工資，情緒失控之下縱火焚燒度假村一棟別墅，導致建築嚴重受損。犯案後他冷靜自首，目前已被警方逮捕，案件正進一步調查中。

綜合泰媒報導，當地時間5日上午9時30分許，位於芭達雅南部那沖田地區的度假村「Had Chao Samran」傳出火警，一棟正在翻修的三層樓聯排別墅竄出濃煙。消防單位派出三輛消防車到場，歷經近1小時才將火勢撲滅，但建物內部已遭嚴重燒毀。

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警方指出，57歲的嫌犯辛猜（Sinchai）是負責該別墅翻修工程的承包工人之一，案發後主動在現場自首。他供稱，因業主拖欠薪資且拒絕讓他進入房間取回個人物品，一時氣憤之下砸毀玻璃門並縱火洩憤。

據60歲保全查洛姆（Chaloem）表示，辛猜原先就因工資問題情緒不穩，曾多次抱怨遭欠款。當辛猜前往與業主交涉並要求取回存放於房內的工具與私人物品，但對方拒絕開門，並將其物品裝袋後從二樓拋下，引發辛猜不滿並持磚塊砸破玻璃窗，後用腳踢碎門窗導致腿部受傷，接著闖入室內縱火。大火蔓延後，辛猜自行步出現場，冷靜報警自首。

目前警方已將辛猜拘留，罪名包括非法闖入住宅及縱火燒毀他人財產，同時將釐清其縱火動機並調查業主是否有拖欠工資行為。

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