菲律賓「幽靈蛙」數十年謎團 基因破解：竟是混種

1944年採集於菲律賓萊特島的神祕萊特合唱蛙標本，全球僅存七件之一。（圖：菲爾德自然史博物館）

2025/04/07 10:34

〔編譯陳成良／綜合報導〕困擾演化生物學家數十年的菲律賓兩棲類謎團終獲解答。一種外觀奇特、極為罕見的「萊特合唱蛙」（Leyte Chorus Frog），經最新基因組學（genomics）分析證實，並非獨立物種或亞種，而是因森林砍伐導致兩種棲地重疊的青蛙意外雜交所產生的第一代（F1）混種（hybrid），且此混種無法繁衍後代，是演化的死胡同。

據《每日科技網》（scitechdaily）報導，此研究由美國堪薩斯大學團隊發表於《遺傳》（Heredity）期刊。萊特合唱蛙原生於菲律賓萊特島（Leyte Island），最早於1944年被採集，1954年被描述時即因不尋常的趾尖吸盤（toe discs）引發關注。然而，此後數十年，儘管科學家持續搜索，僅額外發現五隻標本，全球博物館總收藏量僅七件，其稀有性與分類地位一直懸而未決。

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堪薩斯大學生物多樣性研究所博士後研究員、論文主要作者陳建安（Chan Kin Onn）指出，這種青蛙外觀獨特，介於兩種可能的親代之間。「其中一個親代 K. c. meridionalis 是樹棲蛙，體型較大，有寬大趾尖吸盤；另一個親代 K. picta 則是地棲蛙，體型較小，趾尖吸盤幾乎不發達。」而萊特合唱蛙的體型與趾尖吸盤大小恰好居中，提供了形態學上的線索。

過去，學界對其地位爭論不休，有人視其為亞種，有人質疑其有效性，甚至推測是已滅絕的獨立物種。共同作者、堪薩斯大學教授布朗（Rafe Brown）早年在民答那峨島採集到部分標本，其奇特樣貌讓他掛念多年。陳建安利用這些珍貴的博物館標本，結合現代基因組學工具，最終解開謎團。分析顯示，萊特合唱蛙的基因組恰好各有一半來自上述兩種親代蛙。

研究團隊推測，雜交的發生與棲地破壞密切相關。「正常情況下，樹棲蛙與地棲蛙因棲地與繁殖地點不同，不會相遇。」陳建安解釋，「但森林砍伐創造了新的開放空間，使牠們的棲地重疊，導致樹棲雌蛙可能被地棲雄蛙的叫聲吸引而雜交。」科學家多年前便懷疑此點，但缺乏證據。

更關鍵的是，研究團隊認為這種F1混種很可能無法繁殖。「當牠們嘗試與親代或彼此交配時，可能因遺傳不相容性）而失敗。」陳建安表示，「這解釋了牠們為何如此稀有，因為無法產生F2或之後的世代。」此推論尚待未來研究驗證。

此研究不僅解開了生物學謎題，也凸顯了棲地破壞對物種互動的深遠影響，以及博物館標本在現代生物學研究中的關鍵價值。布朗教授強調，若無前人採集並妥善保存的標本，這項仰賴基因分析的研究將無法完成。

圖表說明：圖（A）與（B）顯示了萊特合唱蛙（星號標示）及其兩種親代蛙（不同色點標示）在菲律賓的分布與可能雜交區（紅框）。圖（C）比較三者的趾尖吸盤大小差異。（圖：菲爾德自然史博物館）

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