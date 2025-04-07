川普行、勒班不行？法極右派領袖被判刑 群眾上街挺參選

法國極右翼政黨國民聯盟領導人勒班因挪用歐洲議會公款遭法院判處四年監禁及五年不得擔任公職。（歐新社）

2025/04/07 10:29

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕法國極右翼政黨國民聯盟（RN）領導人瑪琳・勒班（Marine Le Pen）因挪用歐洲議會公款，被法院判處4年監禁及5年不得擔任公職，引發支持者強烈不滿，在巴黎集會抗議，質疑法國司法已淪為政治工具。

綜合外媒報導，抗議群眾高舉「司法被操弄」、「停止司法獨裁」等標語，部分人穿上印有「我是瑪琳」的T恤，甚至將勒班與美國總統川普相提並論，高聲質疑：「川普可以參選，為什麼瑪琳不行？」抗議活動多採和平方式，但氣氛激烈，引發法國社會兩極反應。

請繼續往下閱讀...

法院判決指出，勒班與其他8名國民聯盟歐洲議會議員2004年至2016年有組織地將歐洲議會資金挪作他用，將原應支付給助理的薪資，用於該黨在法國本土的員工支出。法官德佩爾圖伊（Benedicte de Perthuis）強調，勒班的行為對歐洲民主及法國體制構成「嚴重且持久的攻擊」。

勒班被判處4年徒刑（其中2年緩刑、2年需佩戴電子腳鐐），並處10萬歐元罰款，亦即刻禁止她在5年內參與公職，恐將終止她角逐2027年法國總統大選的機會。勒班對判決強烈反駁，斥責這是「政治決定而非司法裁決」，並已提出上訴。

國民聯盟旋即發起「拯救民主」行動，號召全國支持者於巴黎集結。勒班在抗議現場表示，即使遭判刑、遭禁參選，她也不會退出政壇。該黨29歲青年領袖巴德拉（Jordan Bardella）更公開抨擊司法體系「企圖消滅反對黨」，引發爭議。

與此同時，左翼與中間派政黨則組織支持司法的集會，為遭到死亡威脅、需警方保護的法官聲援。法國總理白胡（Francois Bayrou）呼籲各方理性表達訴求，「在冷靜、相互尊重與負責任的精神下進行集會」。

雖然最新民調顯示，多數法國民眾認同法院對勒班的判決，但亦有相當比例認為該案受政治因素干預。美國總統川普也在社群媒體上公開聲援勒班，譴責這起判決是「政治迫害」。左翼團體則警告法國極右勢力正模仿美國式威權主義，舉起「法國不要川普主義」及「反法西斯回應」標語進行對抗。

勒班目前已提出上訴，案件將送交巴黎上訴法院審理，預計在2026年6月前做出裁決。若上訴成功或禁令遭撤銷，她仍可能重返政壇，挑戰2027年總統大選。

法國極右翼政黨國民聯盟領導人勒班支持者在巴黎發起大規模抗議集會，聲援因挪用歐洲議會公款被判刑禁止擔任公職的勒班。（彭博）

抗議群眾高舉「司法受命」、「停止司法獨裁」等標語，部分人穿上印有「我是瑪琳」的T恤，甚至將勒班與美國總統川普相提並論，高喊「川普可以參選，為什麼瑪琳不行？」。 （法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法