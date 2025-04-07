宇宙定時炸彈現蹤！150光年外雙白矮星將成超亮新星

此圖描繪雙白矮星系統爆炸瞬間：第一顆白矮星先爆發，物質衝向亦瀕臨爆炸的伴星。此真實事件預計於230億年後發生，屆時兩星將在4秒內接連爆炸。（圖：University of Warwick/Mark Garlick）

2025/04/07 09:07

〔編譯陳成良／綜合報導〕天文學家發現距地球僅150光年的宇宙「定時炸彈」：一對緊密環繞的白矮星（white dwarf）正步向毀滅，終將以壯觀的Ia型超新星（type 1a supernova）形式爆炸。此發現證實了長期理論，有助解開這類宇宙測距爆炸之謎。雖爆炸發生於230億年後，屆時亮度將超越月亮十倍。

據《每日科技網》（scitechdaily）報導，英國華威大學（University of Warwick）天文學家發現此極罕見大質量雙星系統。白矮星是恆星死亡後留下的緻密核心。此系統中兩顆白矮星緊密互繞，註定碰撞並引發Ia型超新星爆炸。此類爆炸因亮度穩定，被用作測量宇宙距離的「標準燭光」（standard candles）。

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科學家長期推測多數Ia型超新星源自雙白矮星系統。質量較大者吸取伴星物質，達不穩定狀態時引爆。這項發表於《自然天文學》（Nature Astronomy）的新發現，是首次確認觀測到此類系統，且位於銀河系近鄰。

研究主要作者、華威大學博士生蒙迪（James Munday）說：「發現這個鄰近且高總質量的系統令人興奮。」國際團隊利用大型望遠鏡確認，兩星間距僅為日地距離的六十分之一。「我們發現了首個無疑將在接近宇宙年齡時引發Ia型超新星的雙白矮星系統。」

此系統總質量為太陽的1.56倍，是已知同類中最重者，註定爆炸。質量較大者約0.83太陽質量，較輕者約0.72太陽質量。蒙迪補充：「這能肯定地解釋銀河系中部分Ia型超新星發生率。」

爆炸預計在230億年後，雖近但無礙地球。目前兩星互繞週期逾14小時。數十億年後，引力波輻射（gravitational wave radiation）將使軌道收縮，爆發前夕公轉週期僅需30至40秒。

研究作者佩利索利博士（Dr. Ingrid Pelisoli）指出：「此發現極重要，表明這類系統相對普遍。」尋找Ia型超新星前身星的調查仍在繼續，有望解開其起源之謎。

研究預測此事件將是罕見的「四重爆炸」（quadruple detonation）。吸積物質的白矮星表面先爆，觸發核心二次爆炸，噴發物撞擊伴星，再引發三、四次爆炸，徹底摧毀系統，能量驚人。數十億年後，此超新星將成夜空極亮點，亮度可達月亮十倍，遠超木星。

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