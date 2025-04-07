中國學者批北京反制美關稅如「打老婆」 隔天整個單位被撤

中國學者賀濱（見圖）在網路上留言批評北京反制措施，形容相當於「你敢打你老婆，我就打我老婆」，主張「正確的反制措施是對所有國家的進口商品實施單方面零關稅」。（圖擷取自網路）

2025/04/07 08:31

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國4日宣布要反制川普政府、對所有美國進口商品課徵34％關稅；中國社會科學院經濟研究所公共政策研究中心副主任賀濱在與友人聊天時，直批北京政策相當於「你敢打你老婆，我就打我老婆」，巧合的是，中國社科院昨（6）日就宣布撤銷「公共政策研究中心」這個單位。

美國總統川普2日（台灣時間3日凌晨）宣布將對各國實施「對等關稅」，除了點名台灣課徵32％關稅，對中國將加徵34％；不少國家陸續表達爭取談判，也提出各自方案，只有北京獨樹一幟，4日突然高調宣布採取強硬反制措施，將對美國進口商品同樣課徵34％關稅報復，在大多數主要經濟體都表態爭取談判的反應中顯得格外突兀。

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賀濱4日中國宣布反制後，轉貼新聞報導留言稱：「這完全是錯誤的『反制』措施，相當於『你敢打你老婆，我就打我老婆』，正確的反制措施是對所有國家的進口商品實施單方面零關稅。」

不過，6日中國社科院經濟研究所就發布聲明，自4月2日起「正式撤銷『中國社會科學院公共政策研究中心』」，中心官網、平台6日起關閉，微信公眾號同步註銷，兼任研究人員回原單位、外聘人員停聘、外聘專家合作關係終止。

賀濱才大酸中國拿關稅反制美方，就傳出他任職的「公共政策研究中心」整個被撤銷，雖然中國社科院官方聲明刻意指稱是4月2日就生效，外界仍好奇到底是賀濱說了這話才惹禍？還是研究中心被裁撤了才大聲說話？

這消息引起不少中國網友議論，X平台「李老師不是你老師」轉貼發文轉貼發文說：「網民調侃：一個人搞黃一個部門。」有網友回應：「應該是一個人搞黃一個國家和整個民族。」還有網友稱：「張口閉口都是打老婆家暴，足以說明這國女人的地位多麼低，女人可以隨便打可以隨便說，毫不考慮女人的自尊和權利。」有人也批評賀濱留言中說的「正確」做法：「這個說法也是錯誤的......獻策變獻醜了。」

中國學者賀濱（見圖）批評北京對美國所有進口商品加徵34％關稅的反制措施，形容相當於「你敢打你老婆，我就打我老婆」，主張「正確的反制措施是對所有國家的進口商品實施單方面零關稅」。（圖擷取自網路）

中國社會科學院經濟研究所6日發表聲明，宣布2日已正式撤銷公共政策研究中心。（圖擷取自網路）

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