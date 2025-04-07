馬克宏：若俄繼續拒絕和平 須祭強有力行動

2025/04/07 05:39

〔中央社〕法國總統馬克宏今天呼籲，若俄羅斯繼續「拒絕和平」，應祭出「強有力行動」。俄羅斯日前以彈道飛彈攻擊烏克蘭總統澤倫斯基家鄉，造成9名兒童喪生。

法新社報導，馬克宏（Emmanuel Macron）說，儘管美國和歐洲聯盟致力確保烏克蘭和平，俄羅斯繼續「謀殺兒童和平民」。

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他以法文和烏克蘭文在X平台上發文說：「我心繫因俄羅斯進行血腥攻擊而遇害的兒童和所有平民，包括4月4日在克利福洛（Kryvyi Rih）的攻擊。」

「必須儘快停火。如果俄羅斯繼續試圖拖延時間、拒絕和平，須採強有力行動。」

一枚飛彈4日攻擊烏克蘭中部城市克利福洛，造成20人喪生，罹難9名兒童中最年幼的僅3歲。這枚飛彈擊中一處兒童遊樂場附近的住宅區。

馬克宏表示，儘管烏克蘭接受美國總統川普完全停火的提議，歐洲國家也致力確保和平，「俄羅斯不顧平民，繼續讓戰火更加猛烈」。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，莫斯科夜間升高「大規模」飛彈和無人機攻勢，持續在提升空襲力道，並且強調「給俄羅斯的壓力仍然不夠」。1140407

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