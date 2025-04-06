準新娘搭雲霄飛車墜地身亡 未婚夫親眼目睹

遊樂園雲霄飛車發生事故，準新娘從高空墜下摔死。（圖擷取自臉書@Fun N Food Park）

2025/04/06 23:09

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕印度德里西南部卡帕斯赫拉一家水上樂園於3日發生一起恐怖意外。一名24歲準新娘普莉揚卡（Priyanka）在搭乘雲霄飛車發生事故而喪生，而其未婚夫尼基爾（Nikhil）更是目睹整個驚悚過程。

綜合外媒報導，普莉揚卡與尼基爾一同在Fun n Food水上樂園玩水上遊樂設施，於傍晚時分，兩人轉到遊樂設施區。大約在下午6點15分，兩人登上了雲霄飛車。在雲霄飛車達到最高點時，支撐架發生斷裂，普莉揚卡從高處墜落，當場重傷，隨後由尼基爾送往醫院，但她最終因傷勢過重而宣告死亡。

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普莉揚卡的家人表示，普莉揚卡原本計劃在2026年結婚，並且希望在婚前獲得財務上的獨立，而一直在位於諾伊達（Noida）的一家私人電信公司擔任銷售經理

事故發生後，普莉揚卡的家人指責樂園在安全設施上存在疏忽。她的兄弟莫希特表示，樂園沒有適當的安全措施，而且普莉揚卡受傷後被拖延送醫，這可能是她未能生還的原因。他還指出，事故發生後，該遊樂設施的雲霄飛車部分被封閉進行檢修。莫希特認為，如果這些設施需要修理，為何還會繼續對公眾開放，這樣的管理方式把人們的生命安全當作兒戲。

警方在接到報告後，根據尼基爾的證詞展開了調查。事故發生後，普莉揚卡的遺體經過驗屍，並將其交還給家屬。警方已經根據BNS（印度刑法的新版本）第289條（關於動物或機械的疏忽行為）和第106條（因疏忽導致可責任過失致死）展開調查。

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