阿塞德、真主黨倒台後…伊朗擬棄葉門青年運動 代理人鏈條瀕斷

趁真主黨衰落之際，葉門胡塞組織積極行動，意圖爭奪「抵抗軸心」領導權，升高對以色列的對抗態勢。（路透）

2025/04/06 19:59

［編譯陳成良／綜合報導］英國《電訊報》引述伊朗高層官員消息指，隨著美軍近期升高對葉門叛軍「胡塞」（Houthi，又譯「青年運動」）組織的空襲行動，為避免與美國發生直接衝突（尤其若有伊朗士兵遭波及），德黑蘭當局已下令軍事人員撤離葉門；此舉形同放棄長期支持的胡塞盟友。該官員透露，伊朗正縮減其區域代理人網絡策略，轉而集中資源處理來自美國的直接威脅，其中首要關切便是「川普」以及如何因應「他」。

消息來源稱，德黑蘭內部高層會議「主要圍繞川普展開討論」，先前支持的區域團體已不在議程內。另一伊朗政權消息人士更直言，內部評估認為胡塞組織「已時日無多，可能僅剩數月甚至數天」，故無必要再支持。該人士補充，胡塞原是依賴黎巴嫩真主黨前領袖納斯魯拉 （Hassan Nasrallah） 與敘利亞阿塞德政權的代理人鏈條一環，如今該鏈條多處斷裂，單獨維繫胡塞已不符戰略意義。

請繼續往下閱讀...

自上月川普政府高層討論空襲計畫的訊息外洩後，美軍幾乎每日攻擊胡塞目標。川普總統形容空襲「空前成功」，摧毀了重要軍事據點並擊殺指揮官。五角大廈證實將增派戰機，美軍第124戰鬥機聯隊亦已派遣多架A-10「雷霆二式」（A-10 Thunderbolt II） 攻擊機與300名人員進駐中東。目前，領導打擊的「杜魯門號」（USS Harry S. Truman） 航艦在紅海執行任務，另一艘「卡爾文森號」（USS Carl Vinson） 航艦也正從亞洲趕來支援。

儘管胡塞宣稱攻擊美艦，美軍表示尚無船艦受損，但也承認正經歷二戰以來最猛烈的砲火。倫敦智庫「王家國際事務研究所」（Chatham House） 中東與北非計畫主任瓦基爾 （Sanam Vakil） 分析，美軍加強空襲是川普政府試圖展現比拜登政府更有效，並對伊朗及其「抵抗軸心」（Axis of Resistance） 發出強硬訊息，將更嚴厲處理破壞區域穩定的活動。拜登曾於2021年將胡塞移出恐怖組織名單，川普上任後已於今年一月將其重新列入。

前葉門外交官、現任該智庫研究員謝赫拉 （Mahmoud Shehrah） 指出，川普政府正採取比拜登時期「防禦策略」更猛烈的打擊，鎖定胡塞核心人物。他分析，胡塞雖武器精良，但內部治理混亂、民怨頗深，需藉由升高對外衝突及利用加薩戰事，以鞏固其在葉門的政治生命。

報導指出，近年來，伊朗的代理人網絡已因以色列重創哈瑪斯與真主黨、去年伊朗對以飛彈襲擊失敗、以及阿塞德政權垮台而備受打擊，其威懾力與盟友士氣均受影響。在此區域影響力受挫、美國軍事壓力加劇的背景下，德黑蘭選擇與胡塞切割，顯然是為求自保，集中資源因應美國新變局的戰略調整。

為打擊葉門胡塞組織，美軍「杜魯門號」航艦持續在紅海執行任務。圖為3月15日，艦上戰機起飛，即將對葉門首都薩那發動空襲。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法