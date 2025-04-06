日航空服員「廁所找到菸蒂」急報警 全機旅客被迫禁止下機

日本航空（JAL）近來有一架班機降落後，空服員在廁所內發現菸蒂，因此立刻通報警察，也迫使全機乘客被暫時禁止下機。示意圖。（資料照，彭博）

2025/04/06 22:14

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本航空（JAL）近日有一架班機降落後，空服員在廁所內發現菸蒂，因此立刻通報警察，也迫使全機乘客被暫時禁止下機，直到警方登機檢查後，乘客才得以陸續離開。日媒指出，這起事故導致該班機的接續航班延誤20分鐘，且並未調查到是誰違法在機上廁所內抽菸。

綜合日媒報導，這起事故發生在本月4日下午，日本航空一架從北海道新千歲機場起飛的客機，於同日下午抵達目的地大阪伊丹機場。機場警方接獲日本航空通報，指出該航班的空服員在降落後，在機艙內進行例行性檢查，沒想到居然在廁所發現菸蒂，警方派人進入機艙調查。

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報導指出，機上乘客在空服員發現菸蒂後，全員被要求留在機艙內、不得下機。日本航空表示，事發後警方未能鎖定具體嫌疑人，加上花費的調查時間與其他相關影響，造成之後的接續航班，被延誤了約20分鐘。

根據日本國土交通省指出，在機上廁所內吸菸的行為，屬於日本《航空法》規定的「妨害飛行安全行為」，機長可發出禁止吸煙的命令，如果乘客不遵守，最高可處以50萬日圓罰款（約新台幣11.4萬元）。

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