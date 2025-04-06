3歲女童步道撿到石頭 竟是3800年前「聖甲蟲護身符」

3歲女童意外撿到3800年歷史的聖甲蟲護身符。（圖取自FB@Israel Antiquities Authority）

2025/04/06 19:55

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以色列3歲女童尼贊（Ziv Nitzan）與家人一同前往位於貝特謝梅什（Bet Shemesh）附近的阿西加（Tel Azeka）考古遺址旅行時，意外發現了一塊特殊的石頭。她在步道上注意到這塊石頭的外觀異常，家人隨後通報以色列文物局。經判定，這塊石頭竟是有3800年歷史的「聖甲蟲護身符」。

《耶路撒冷郵報》報導，文物局的專家鑑定後表示，這塊石頭是來自青銅器時代的護身符，擁有約3800年的歷史。該護身符上印有聖甲蟲圖案，是古埃及文化中神聖象徵，代表新生和創造神的化身。聖甲蟲護身符通常出現在墳墓、公共建築和私人住所中，並代表著當時的宗教信仰或社會地位。

此發現吸引考古學界的關注，尼贊的家人也因為及時報告這一重大發現而獲得以色列文物局頒發感謝狀。尼贊發現的護身符將與同一時期的其他考古發現一同在以色列國家考古學園區展出。

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阿西加遺址除了擁有深厚的歷史背景，也與聖經中的大衛與哥利亞故事有關，是一個著名的考古地點。考古學家莉普希茨（Lipschits）表示，尼贊發現的聖甲蟲護身符是迦南與埃及文化交流的重要證據，顯示兩地在當時的緊密聯繫。

聖甲蟲圖案是古埃及文化中神聖象徵，代表新生和創造神的化身。（圖取自FB@Israel Antiquities Authority）

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