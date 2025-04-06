稱歐洲恐怖威脅日益嚴重 馬斯克警告：恐發生「大屠殺」！

馬斯克宣稱，歐洲的恐怖主義威脅越來越嚴重，如果不多加重視，最後恐怕會上演「大屠殺」。（彭博）

2025/04/06 18:29

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕川普政府上任後，美國與歐洲的關係急轉直下。美國億萬富豪、政府效率部（DOGE）負責人馬斯克近日更稱，歐洲的恐怖主義威脅越來越嚴重，如果再不多加重視，最後恐怕會上演「大屠殺」，其發言曝光後引發歐洲輿論熱議。

綜合外媒報導，由馬斯克領導的電動汽車及太陽能板公司「特斯拉」，其位於義大利羅馬郊區的一間經銷商門市，上週一（3/31）突然發生大火，至少17輛車被燒毀，所幸無人傷亡，當地政府研判有縱火可能。

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事實上，因為馬斯克被指太過干預美國政府運作並大砍聯邦支出，包括美國本土在內，全球掀起「下架特斯拉」的抗議活動。最近幾週義大利已出現多起破壞特斯拉車輛的事件，抗議者還會用噴漆留下批評馬斯克、川普的言論，馬斯克對此就批評是恐怖主義。

本月5日，馬斯克受邀以視訊方式出席義大利右翼政黨聯盟黨（League party）代表大會發表談話，馬斯克特別提到義大利乃至整個歐洲，恐怖攻擊與殺害無辜民眾的事件發生頻率大幅上升，若不加以重視，加強安全措施，那麼歐洲可能會發生大規模殺戮，他還稱「這是趨勢」。

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