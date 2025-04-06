對川普關稅反應謹慎 美媒：大多數國家冀談判換空間

川普公布徵收對等關稅的國家名單，引起市場震撼。（路透）

2025/04/06 15:59

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普宣布對幾乎所有貿易夥伴徵收歷史性高關稅，但大多數國家並未迅速反擊。美國政治新聞網站《Politico》資深外交記者圖西（Nahal Toosi）5日分析，這是因為大多數國家仍希望透過外交手段勸退川普，相信避免與川普爭鬥，就能取得更多突破。

圖西指出，當川普2日宣布開徵「對等關稅」時，她預計一些國家政府將迅速集體反擊，不料大多數國家反應謹慎、冷靜。她詢問一些外交官、經濟學家和前美國官員，難道各國不擔心這種混亂、謹慎的反應太軟弱，無法說服川普改變路線，甚至還會鼓勵他採取更強硬的態度？

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這些專家認為，許多政府沒有迅速或一致行動，最重要的原因是「不擅長採取集體行動」，且許多人認為，如果避免與川普爭鬥，就更有可能取得更多成果，至少對他們自己國家會是如此。此外，目前也還不清楚任何反制、報復舉止能否阻止川普的關稅狂潮。

圖西表示，美國經濟規模龐大且多元化，有能力吸收重大衝擊，這意味著關稅造就的痛苦可能需要一段時間才能感受到。但如果痛苦來自於各國政府聯合起來對美國經濟進行戰略性打擊，是否就會讓川普三思而後行？

有些專家直言，這不太實際，因為即使面臨共同的威脅，各國政府也不容易齊心協力採取行動。

一位外國外交官表示，各國政府都有自己的國家利益，不相信其他國家不會在背後捅刀，就如同「囚徒困境」。在Covid-19疫情大流行初期，各國競相爭取醫療用品，而欠缺團結，就是一例。

再舉例來說，據傳中國可能會與日本和南韓協調關稅應對措施，但鑑於這3國彼此之間的歷史紛爭，很少有人認真看待相關合作，甚至有一位經濟學家不諱言，他們對這些報導「咯咯笑」。

許多國家仍在試圖檢視川普對等關稅的細節，但他們已接受川普將以某種方式對世界徵收關稅。因此，他們也在尋找比其他人更好的談判方法，只要能愈快與川普談判，就愈能減少外貿受到的衝擊。

一位前川普政府官員表示，他從一些外國官員那裡得到的感覺是，關稅比他們預期的要溫和，儘管關稅本身仍高得離譜。他說，受影響的國家「認為他們基本上可以在未來幾個月悄悄進行談判，他們會做出一些讓步，也許是在貿易方面，也許是在國防方面，也許是在其他方面，然後事情就有轉圜餘地」。

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