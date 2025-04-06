科學界奧斯卡揭曉！多發性硬化症研究重大突破 2學者共獲殊榮

現任加州大學舊金山分校神經科學研究所所長的豪瑟，投身多發性硬化症研究逾45年。（法新社）

2025/04/06 16:23

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國神經學家豪瑟（Stephen Hauser）與義大利流行病學家阿斯切里奧（Alberto Ascherio），因其在多發性硬化症（Multiple Sclerosis, MS）研究的革命性貢獻，榮獲有「科學界奧斯卡」之稱的「突破獎」（Breakthrough Prize）。

《法新社》報導，他們數十年的投入，不僅改變了這種全球近300萬人罹患的神經退化疾病的治療方式，也為解開其謎團帶來曙光。

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現任加州大學舊金山分校神經科學研究所所長的豪瑟，投身MS研究逾45年。他回憶，啟發點是遇見一位才華洋溢卻遭MS摧毀人生的年輕女律師安德莉亞（Andrea）。「我當時想，這是我在醫學領域見過最不公平的事。」年僅27歲的他決心以此為畢生志業。

「當時對MS束手無策，學界普遍悲觀，」74歲的豪瑟說。已知MS是免疫系統攻擊自身所致，但過去認為T細胞（T cells）是唯一元兇。豪瑟質疑此觀點，轉而研究B細胞（B cells）的角色，並成功在狨猴（marmosets）身上重現MS病徵。

儘管最初其研究遭美國官方機構質疑「生物學上難以置信」並拒絕資助臨床試驗，豪瑟團隊仍堅持不懈，最終說服基因泰克（Genentech）藥廠支持。

2006年，試驗結果震驚學界：針對B細胞的療法能「顯著減少超過90%的腦部炎症」，效果前所未見。這項突破為延緩病程的新療法奠定基礎，但也引發新疑問：免疫細胞為何會「叛變」？

這正是哈佛大學教授阿斯切里奧長期探索的問題。他注意到MS好發於北半球的現象，推測病毒可能涉入其中。他與團隊透過追蹤數百萬美軍役男的長期研究，歷時近20年，最終在2022年證實了MS與EB病毒（Epstein-Barr virus, EBV）的關聯。EB病毒是引發傳染性單核白血球增多症（infectious mononucleosis，俗稱接吻病）的常見病毒。

「多數EBV感染者不會得MS」，72歲的阿斯切里奧解釋，「但所有MS患者都曾感染過EBV。」此發現雖未完全解開MS成因，卻為開發新療法與預防措施注入強心針，尤其對目前仍無法治癒、現有療法效果有限的MS而言意義重大。

阿斯切里奧指出，其研究成果開啟了新方向，未來將探討病毒感染是否也與阿茲海默症（Alzheimer's）或漸凍人症（ALS）等其他神經退化疾病有關。他審慎表示，目前雖僅有初步證據，但情況類似於數十年前MS研究的起點。

義大利流行病學家阿斯切里奧，2022年證實了多法性硬證多發性硬化症與EB病毒（Epstein-Barr virus, EBV）的關聯。（法新社）

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