讓美國再次進入大蕭條！SNL狠諷川普口號 痛轟政治與科技亂象

美國知名喜劇節目《週末夜現場》在最新一集中火力全開，以辛辣手法諷刺川普政府新關稅政策與特斯拉汽車近期屢遭破壞的爭議事件，將政治與科技時事轉化為幽默嘲諷。（圖翻攝自Youtube/@SaturdayNightLive）

2025/04/06 16:54

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國知名喜劇節目《週末夜現場》（Saturday Night Live，簡稱SNL）在最新一集中火力全開，以辛辣手法諷刺川普政府新關稅政策與特斯拉汽車近期屢遭破壞的爭議事件，將政治與科技時事轉化為幽默嘲諷。

綜合外媒報導，由傑克·布萊克（Jack Black）主持，音樂嘉賓為艾爾頓·強（Elton John）與布蘭迪·卡莉（Brandi Carlile）的這集節目中，開場短劇由該節目固定班底強森（James Austin Johnson）再度模仿川普，在白宮玫瑰花園宣布新關稅政策。

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劇中「川普」喊出全新口號「讓美國再次進入大蕭條」（Make America Great Depression Again，MAGDA），戲謔地暗示新政策恐導致經濟惡化。他誇張表示美國人將面臨苦日子，甚至可能「吃貓和狗維生」，並以混亂邏輯解釋股市震盪：「股市下跌後總會反彈，或者可能繼續下跌」。

另一段短劇則由喜劇演員麥克·邁爾斯（Mike Myers）久違回歸，飾演特斯拉執行長馬斯克，頭戴威斯康辛州標誌性的起司頭飾，諷刺馬斯克近期涉入該州最高法院選舉。在劇情中，「馬斯克」談到特斯拉面臨市場困境與民眾不滿，並推出虛構新車款「特斯拉Model V」——史上首輛具備「自我破壞」功能的電動車，擁有人工智慧驅動的塗鴉系統，能自動刮花車身、戳破輪胎，甚至塗上粗俗圖樣與納粹符號。

該橋段暗指近期美國針對特斯拉的暴力事件有增無減。根據《福斯新聞》報導，已發生逾50起針對特斯拉車輛、充電站與車主的仇恨破壞行為，包括惡意塗鴉、縱火、蓄意撞擊，甚至疑似開車射擊案。

短劇中同時嘲諷川普聲稱新關稅將「讓美國再次富有」（Make America Wealthy Again，MAWA）的說法，呼應部分經濟學家對高關稅可能導致物價上漲的警告。節目更調侃川普在社群媒體上呼籲人民耐心等待「經濟革命」的言論，將當前政策定位為一場冒險賭局。

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