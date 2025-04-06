天兵飼主趕火車硬拉！黃金獵犬嚇壞狂掙扎 不慎滑落鐵軌

印度一名飼主為了趕上開始行駛的火車，竟將寵物黃金獵犬連拖帶拉，試圖讓牠一起上車，然而狗狗受到驚嚇，不慎從月台與火車之間的縫隙滑落，最終掉進軌道上。（圖擷取自@trainwalebhaiya 社群平台「X」，本報合成）

2025/04/06 14:43

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕印度北方邦占西市（Jhansi）日前發生一起落軌意外，一名飼主為了趕上開始行駛的火車，竟將寵物黃金獵犬連拖帶拉，試圖讓牠一起上車，然而黃金獵犬受到了驚嚇，不慎從月台與火車之間的縫隙滑落，整隻狗掉進軌道上。所幸這隻狗狗被平安救出，但這段驚悚畫面全被路人拍下，並在社群媒體被瘋傳。

綜合外媒報導，這起事件發生在印度北方邦的占西火車站，從網路流傳的影片顯示，一列即將啟程並開始行駛的Rajdhani Express列車，車門尚未完全關上，此時一名身傳淡藍色衣服的男子，一邊牽著他的寵物狗黃金獵犬，一邊試圖抓住列車外的手把後，再利用牽繩將寵物一起拉上車，未料卻發生了可怕意外。

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影片中的黃金獵犬疑似受到驚嚇，因此在過程中不斷反抗飼主，甚至掙脫開牽繩，結果這隻黃金獵犬因為失去平衡，直接整隻狗滑進列車下方的鐵軌，讓這名男子當場嚇傻，並焦急地不斷查看。目睹這一幕的其他乘客，則紛紛上前關心這名飼主，同時及時向車長、站務員揮手，讓列車緊急停下來，這才讓黃金獵犬平安獲救。

當地媒體透露，這名飼主是為了顧及「寵物需求」，因此在占西火車站臨時下車，飼主沒想到列車那麼快就重新出發；事後有其他同車乘客拍到，該名飼主與黃金獵犬一起出現在車廂內，目測黃金獵犬沒有受傷。然而，飼主的誇張行為也在網上掀起激烈討論，眾人紛紛斥責飼主差點害死自己的寵物，並呼籲有關單位應調查這起事件。

When money can't buy wisdom! pic.twitter.com/suADun73fu — Trains of India （@trainwalebhaiya） April 1, 2025

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