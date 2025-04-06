為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    天兵飼主趕火車硬拉！黃金獵犬嚇壞狂掙扎 不慎滑落鐵軌

    印度一名飼主為了趕上開始行駛的火車，竟將寵物黃金獵犬連拖帶拉，試圖讓牠一起上車，然而狗狗受到驚嚇，不慎從月台與火車之間的縫隙滑落，最終掉進軌道上。（圖擷取自@trainwalebhaiya 社群平台「X」，本報合成）

    印度一名飼主為了趕上開始行駛的火車，竟將寵物黃金獵犬連拖帶拉，試圖讓牠一起上車，然而狗狗受到驚嚇，不慎從月台與火車之間的縫隙滑落，最終掉進軌道上。（圖擷取自@trainwalebhaiya 社群平台「X」，本報合成）

    2025/04/06 14:43

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕印度北方邦占西市（Jhansi）日前發生一起落軌意外，一名飼主為了趕上開始行駛的火車，竟將寵物黃金獵犬連拖帶拉，試圖讓牠一起上車，然而黃金獵犬受到了驚嚇，不慎從月台與火車之間的縫隙滑落，整隻狗掉進軌道上。所幸這隻狗狗被平安救出，但這段驚悚畫面全被路人拍下，並在社群媒體被瘋傳。

    綜合外媒報導，這起事件發生在印度北方邦的占西火車站，從網路流傳的影片顯示，一列即將啟程並開始行駛的Rajdhani Express列車，車門尚未完全關上，此時一名身傳淡藍色衣服的男子，一邊牽著他的寵物狗黃金獵犬，一邊試圖抓住列車外的手把後，再利用牽繩將寵物一起拉上車，未料卻發生了可怕意外。

    影片中的黃金獵犬疑似受到驚嚇，因此在過程中不斷反抗飼主，甚至掙脫開牽繩，結果這隻黃金獵犬因為失去平衡，直接整隻狗滑進列車下方的鐵軌，讓這名男子當場嚇傻，並焦急地不斷查看。目睹這一幕的其他乘客，則紛紛上前關心這名飼主，同時及時向車長、站務員揮手，讓列車緊急停下來，這才讓黃金獵犬平安獲救。

    當地媒體透露，這名飼主是為了顧及「寵物需求」，因此在占西火車站臨時下車，飼主沒想到列車那麼快就重新出發；事後有其他同車乘客拍到，該名飼主與黃金獵犬一起出現在車廂內，目測黃金獵犬沒有受傷。然而，飼主的誇張行為也在網上掀起激烈討論，眾人紛紛斥責飼主差點害死自己的寵物，並呼籲有關單位應調查這起事件。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播