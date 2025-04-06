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    畫面曝！英鴛鴦大盜駕車衝撞玩具店 狂掃逾300隻玩偶

    英國南部一間玩具店近日遭鴛鴦大盜破門偷竊，損失300多隻娃娃。（擷取自The Gorge Bear Company/FB）

    英國南部一間玩具店近日遭鴛鴦大盜破門偷竊，損失300多隻娃娃。（擷取自The Gorge Bear Company/FB）

    2025/04/06 15:37

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕英國南部近日發生一起離奇竊案，一對蒙面男女駕車衝撞玩具店大門，盜走上百隻高人氣絨毛玩偶，損失金額估計高達2萬英鎊（約新台幣85萬元）。事發後，店家公布監視器畫面，盼社會大眾協助揪出竊賊。

    根據《每日郵報》報導，當地時間3月31日凌晨4時30分許，薩默塞特郡（Somerset）切達村（Cheddar）的「峽谷熊玩具公司」（The Gorge Bear Company）遭遇破門行竊。監視器畫面顯示，一男一女頭戴面具，先在店外透過窗戶查看庫存，接著駕駛一輛汽車返回現場。

    監視器畫面顯示，女子從後車廂拿出2條木板後，將木板當成攻城柱，男子則多次駕車倒退衝撞，最後成功破壞店面闖入。兩人將貨架上的數百隻絨毛玩偶掃進大袋子內，其中包括近年爆紅的「Jellycat」安撫玩偶和「Charlie Bears」限量款。店家估計，損失玩偶數量超過300件，總價值約2萬英鎊。

    Jellycat是英國知名絨毛玩具品牌，設計風格多樣，涵蓋動物與食物造型，如「活潑的壽司蛋」與「笨拙的公雞」，單價從12英鎊到200英鎊不等，因受歡迎程度飆升，近年頻遭竊賊鎖定，成為網路轉售熱品。

    警方研判，犯嫌可能將贓物轉售至Vinted、eBay等網路平台。店家也呼籲民眾留意相關交易資訊，若發現可疑玩偶或賣家，請立即向警方或店方通報，協助早日破案，「這些抱抱熊目前受到驚嚇，需要您的幫助」。

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