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    「封國」6年首開門！平壤馬拉松登場 北韓罕見外國人光臨

    北韓今日（6日）舉辦六年來首次的「平壤國際馬拉松」，吸引來自中國、羅馬尼亞等多國選手參賽。圖為2019年舉辦的平壤國際馬拉松畫面。（法新社資料照）

    北韓今日（6日）舉辦六年來首次的「平壤國際馬拉松」，吸引來自中國、羅馬尼亞等多國選手參賽。圖為2019年舉辦的平壤國際馬拉松畫面。（法新社資料照）

    2025/04/06 13:01

    黃邦平／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕北韓今日（6日）舉辦六年來首次的「平壤國際馬拉松」，吸引來自中國、羅馬尼亞等多國選手參賽，成為自新冠疫情爆發以來，北韓少數開放外國人入境參與的國際活動之一。

    路透社報導，約200名外國旅客於週五與週六陸續抵達平壤，並於當地飯店進行賽前訓練。協助安排外籍選手參賽的北京高麗旅遊公司（Koryo Tours）總經理科克雷爾（Simon Cockerell）透過社群平台分享照片，顯示平壤街頭與休閒設施逐步恢復生氣。

    本次馬拉松為來回路線，選手將跑過平壤市中心多個地標，再穿越城市邊緣鄉村區段，最後返回設有5萬名觀眾的體育場。高麗旅遊表示，此賽事為慶祝北韓已故建國領導人金日成生日的年度紀念活動之一。金日成為現任領導人金正恩之祖父。

    自2020年初疫情爆發後，北韓隨即全面封鎖國境，直至2023年才逐步放寬限制，僅開放少數俄羅斯觀光團入境，首都平壤至今仍未全面對觀光客開放。本屆馬拉松成為疫情後首度恢復的國際賽事，也被視為北韓謀求對外互動、重啟外交窗口的重要象徵。

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