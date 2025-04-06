美祭重手！立即撤銷所有南蘇丹簽證 施壓接收遣返公民

不滿南蘇丹拒收遣返者，美國務卿魯比歐下令停發、撤銷簽證。（歐新社）

2025/04/06 11:49

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國國務卿魯比歐5日宣布，美國將立即撤銷所有南蘇丹護照持有者已持有的美國簽證，並停止核發新簽證。此舉旨在向南蘇丹過渡政府施壓，要求其及時接收被美國遣返的該國公民。

《福斯新聞網》（Fox News）報導，魯比歐在一份透過社群平台X發布的聲明中指出，此決策肇因於「南蘇丹過渡政府未能及時接收其被遣返的公民」。美國國務院同日發布聲明，措辭強硬地表示，南蘇丹過渡政府「利用」美國的行為該停止了。

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國務院聲明強調：「執行我國移民法對美國的國家安全與公共安全至關重要。每個國家都必須在包括美國在內的其他國家尋求遣返其公民時，及時接收他們。」國務院表示，「待南蘇丹充分合作後，（美方）將準備重新審視這些措施。」

南蘇丹這個東非國家目前正瀕臨內戰邊緣，國內武裝衝突不斷升級，導致大規模人口流離失所，並面臨嚴峻的糧食不安全問題。此前，由於蘇丹內部的衝突，美國駐蘇丹首都喀土穆大使館已於2023年4月22日暫停運作，包含簽證、護照及其他常規領事服務。

此次針對南蘇丹的簽證制裁措施，是在川普政府於今年2月終止對數十萬在美委內瑞拉國民的暫緩遣返保護之後採取的又一強硬移民政策行動。美國國土安全部當時表示將撤銷超過30萬名受「臨時保護狀態」（TPS）保護的委內瑞拉國民的身份。

根據《紐約郵報》引用國土安全部官員的數據報導，川普政府自上任以來，已遣返超過10萬名非法移民。報導亦提及，川普執政後首個完整月份的非法移民遭遇事件（encounters）降至歷史低點。

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