為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美祭重手！立即撤銷所有南蘇丹簽證 施壓接收遣返公民

    不滿南蘇丹拒收遣返者，美國務卿魯比歐下令停發、撤銷簽證。（歐新社）

    不滿南蘇丹拒收遣返者，美國務卿魯比歐下令停發、撤銷簽證。（歐新社）

    2025/04/06 11:49

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國國務卿魯比歐5日宣布，美國將立即撤銷所有南蘇丹護照持有者已持有的美國簽證，並停止核發新簽證。此舉旨在向南蘇丹過渡政府施壓，要求其及時接收被美國遣返的該國公民。

    《福斯新聞網》（Fox News）報導，魯比歐在一份透過社群平台X發布的聲明中指出，此決策肇因於「南蘇丹過渡政府未能及時接收其被遣返的公民」。美國國務院同日發布聲明，措辭強硬地表示，南蘇丹過渡政府「利用」美國的行為該停止了。

    國務院聲明強調：「執行我國移民法對美國的國家安全與公共安全至關重要。每個國家都必須在包括美國在內的其他國家尋求遣返其公民時，及時接收他們。」國務院表示，「待南蘇丹充分合作後，（美方）將準備重新審視這些措施。」

    南蘇丹這個東非國家目前正瀕臨內戰邊緣，國內武裝衝突不斷升級，導致大規模人口流離失所，並面臨嚴峻的糧食不安全問題。此前，由於蘇丹內部的衝突，美國駐蘇丹首都喀土穆大使館已於2023年4月22日暫停運作，包含簽證、護照及其他常規領事服務。

    此次針對南蘇丹的簽證制裁措施，是在川普政府於今年2月終止對數十萬在美委內瑞拉國民的暫緩遣返保護之後採取的又一強硬移民政策行動。美國國土安全部當時表示將撤銷超過30萬名受「臨時保護狀態」（TPS）保護的委內瑞拉國民的身份。

    根據《紐約郵報》引用國土安全部官員的數據報導，川普政府自上任以來，已遣返超過10萬名非法移民。報導亦提及，川普執政後首個完整月份的非法移民遭遇事件（encounters）降至歷史低點。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播