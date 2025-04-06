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    美國中南部龍捲風、洪水侵襲釀16死 9歲童上學途中遇難

    美國中部、南部遭遇龍捲風、洪水肆虐，肯塔基州一棟教堂遭摧毀。（法新社）

    美國中部、南部遭遇龍捲風、洪水肆虐，肯塔基州一棟教堂遭摧毀。（法新社）

    2025/04/06 11:04

    黃邦平／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國進入春季龍捲風高峰季，近幾天中部及南部共有15個州發布超過260次龍捲風警報，連日豪雨更引發大範圍洪水，田納西州、密蘇里州、印第安納州、肯塔基州等地災情慘重，已至少16人罹難，其中一名9歲男童在上學途中不幸遭洪水沖走喪生。

    綜合外媒報導，自3日晚間至4日清晨，超過30個龍捲風在夜間席捲美國中部和南部，導致至少7州傳出傷亡。災區未來幾天還將面臨「百年一遇」的暴雨威脅，恐讓災情進一步惡化。

    5日，阿肯色州、密西西比州、田納西州與肯塔基州繼續發布洪水緊急警報與龍捲風警報，並伴隨強風豪雨。肯塔基州長貝希爾（Andrew Graham Beshear）表示，該州首府法蘭克福市（Frankfort）一名9歲男童於4日清晨走向校車站途中，被突如其來的洪水沖走，不幸身亡。

    4日下午，德州東北部、俄克拉荷馬州與阿肯色州再次遭遇強烈風暴，多地拉響龍捲風警報，部分地區已出現龍捲風，當局呼籲居民儘速尋找避難所。

    氣象專家警告，接下來幾天，美國中部恐迎來連續多輪豪雨，同時伴隨龍捲風、大冰雹、破壞性強風及山洪暴發，提醒民眾保持警覺、注意安全。

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