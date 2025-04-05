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    TikTok再獲川普續命75天 交易「近在咫尺」卻因關稅喊卡

    美總統川普競選期間受益於TikTok龐大流量，上任後立場轉為力保TikTok在美營運。（路透）

    美總統川普競選期間受益於TikTok龐大流量，上任後立場轉為力保TikTok在美營運。（路透）

    2025/04/05 21:37

    〔編譯林家宇／綜合報導〕美國總統川普4日宣布，二度延長北京「字節跳動」短影音軟體「TikTok」（抖音國際版）在美營運期限75天，以便持續推動分拆交易案進行。據悉，川普2日公布的全球性關稅引發政經局勢劇烈動盪，引來中國34％關稅報復，TikTok交易案也遭中方中止。

    據美聯社報導，川普公布全球性關稅計畫後，字節跳動代表向白宮示意，除非能夠進行貿易與關稅談判，否則中國不會放行TikTok交易案。

    TikTok的分拆模式為，將字節跳動現有的美國投資人股份轉移至新成立的獨立TikTok公司，並加入美國科技公司甲骨文、私募基金巨擘黑石集團等額外企業，稀釋字節跳動持股，達到20％以下的美國法規標準。

    交易案傳由副總統范斯團隊操刀，直接與數個潛在投資方和字節跳動方面協商，歷經數個月建構的交易架構，提出設立120天敲定書面文件和財務問題時限，並獲得現有及新進投資者、字節跳動和美政府同意。

    川普同日在社群媒體發文，「我的政府持續努力協商以拯救TikTok，且獲得了巨大進展」、「協議需要更多努力來確保沒有遺漏一切所需的核可項目，這也是我之所以簽署行政命令讓TikTok額外營運75天的理由」。

    字節跳動發言人聲明回應，公司正和美國政府商討一項潛在解決方案，但尚未付諸實行，「有些關鍵要素仍待解決」，強調「任何協議都得在中國法律之下通過」。

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