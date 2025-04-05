川普關稅戰撼全球 華郵：計算公式公布前3小時才「全憑直覺」敲定

《華郵》爆料，川普無視政府機構提出對等關稅計算公式，全憑直覺選出一個簡單的公式。（路透檔案照）

2025/04/05 23:01

〔中央社〕美國總統川普對全球祭出對等關稅，《華盛頓郵報》報導，川普無視於政府機構提出的關稅計算公式，全憑直覺選出一個簡單的公式，並在宣布前不到3小時，才敲定計算關稅公式。

《華盛頓郵報（The Washington Post）》今天報導，美國總統川普就任後不久，經濟幕僚開始執行一項艱鉅的任務：確定數十個國家的關稅稅率，以履行川普競選期間保證上台後將對貿易壁壘祭出對等手段的承諾。

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根據3名不願透露姓名的知情人士透露，經過數週的工作，來自多個政府機構的幕僚擬定出一系列選項，以涵蓋各種不同的貿易作法。

其中兩名知情人士說，川普反而親自選擇一個基於兩個簡單變數的公式，也就是美國與各國之間貿易逆差和各國對美出口總額。

雖然究竟是誰提出這套公式目前還不清楚，但它和川普第一任期白宮貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）的主張極為相似。強硬派的納瓦洛現任川普總統的貿易暨製造顧問。

這套粗略計算方法2日在白宮玫瑰花園（Rose Garden）首度亮相後，招致經濟學家嘲諷，因為川普的新一輪全球貿易戰導致股市重挫。

川普總統決定對價值數兆美元的商品徵收關稅，反映出他第2任期的兩大特色：他決心遵循自己的直覺，即使這意味著要打破對美國總統權力長期以來的制約，以及他選擇的一支能夠讓他無視這些制約的高層團隊。

這個過程和過去的政府截然不同。白宮援引「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）實施新關稅計畫，允許官員迅速跳過審議過程，並縮減企業和外國領導人能夠提供意見的機會。

經過1日晚間的討論，川普直到2日下午1時左右才決定最終計畫，距離他在白宮玫瑰花園宣布這個消息的時間還不到3小時。

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