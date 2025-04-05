尹錫悅被彈劾下台 將失去刑事豁免、每月34萬元退休金

南韓前總統尹錫悅（右）、夫人金建希（左）。資料照。（法新社）

2025/04/05 21:43

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統尹錫悅的彈劾案，南韓憲法法院昨（4日）上午宣判，正式解除尹錫悅的總統職務，南韓將在60天內舉行總統補選。同時，尹錫悅也無法獲得前總統禮遇，以及每月1533萬韓元（約新台幣34萬元）的退休金。

韓媒《中央日報》報導，南韓的《前總統禮遇法》第7條規定，「因任期內被彈劾而離任者，不適用本法所規定的禮遇」。當中規定，正常履職期滿的前總統，可按月領取年薪95%的退休金，以南韓總統的2億6258萬韓元（約新台幣596萬元）年薪來看，尹錫悅將損失每月1533萬韓元（約新台幣34萬元）的退休金。

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此外，尹錫悅也將失去3名總統秘書、1名司機、團隊辦公室、本人及家屬的醫療小組，跟下葬在國家墓地的資格。而南韓總統在退休之後，還可擁有15年（10年+延長5年）的保護，但任期未滿即被罷免，則會縮減為10年（5年+延長5年），所以尹錫悅仍有最長10年的安全保障。

且南韓《憲法》第84條所賦予的「刑事不訴追特權」，在尹錫悅被罷免後也會跟著消失，所以除了已被起訴的內亂罪「首領」嫌疑外，尹錫悅還涉多項濫用職權等罪，因此往後若再次收監，尹錫悅將不再享有警衛進入看守所，進行貼身保護的待遇。2017年被收監的前總統朴槿惠，亦同樣不享此類待遇。

至於尹錫悅與夫人金建希何時要搬離總統官邸，雖然南韓法律未明確規定彈劾罷免後，總統須在何時離開官邸，但按照先前的例子來看，尹錫悅很可能將在本週末搬出，返回就任前所居住的首爾瑞草洞住宅。2017年3月10日，朴槿惠被罷免後，只在青瓦台停留2日，隨後就搬至位於三成洞的居所。

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