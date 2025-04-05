「罷免就來東京罷」強強滾 快閃連署半天進帳破300份

由在日台灣人團體舉辦的「罷免就來東京罷」快閃連署站活動，今天在原宿開簽，到場民眾絡繹不絕。（記者林翠儀攝）

2025/04/05 19:28

〔駐日特派員林翠儀／東京5日報導〕台灣的大罷免熱潮擴散到日本，美麗島人會等在日台灣人團體主辦的「罷免就來東京罷」快閃連署站活動，今天在原宿開簽，不到半天的時間就收到超過300份二階連署書。這些連署書將由罷團志工護送回台灣，旅日台人希望以行動向國際傳達「台灣不親中」的訊息。

今天在原宿的快閃連署站活動從中午12點半開簽，活動尚未開始，快閃站前即有大批台灣鄉親排隊等候，今天參與連署的民眾大部分居住在東京或近郊，也有人特地從群馬等周邊地區趕來，可說是盛況空前。有一位蔡小姐雖然自己的戶籍地無人可罷，但收集了6位南投親友的連署書要來罷免游顥，類似蔡小姐這樣的「家族代表」也不少，讓快閃站開簽1小時就有近百份的進帳。

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今天到場連署的民眾以年輕人居多，現場排隊沒有間斷，原定6點活動結束，但因排隊人潮無法消化，只好延長到7點場地租借時間截止才收攤。

原宿快閃連署站活動由日台灣人團體「美麗島人會」主辦，除了藝人鄭家純到場擔任志工，粉專「新潟越後老姫」版主老姫和姫夫從新潟開了6個多小時的車子，帶著毛小孩古代牧羊犬「夢夢花」到場助陣，台南市前觀旅局長郭貞慧也從台灣飛來協助宣傳。

美麗島人會會長林省吾說，在東京舉辦二階連署活動，主要是為了服務在日本的鄉親，而且連署書將由罷團志工直接帶回台灣，也會比較安心，另一個目的是希望在日本為台灣發聲，他說，很多長年旅居日本的鄉親不知道怎麼為台灣做事，這次是很好的機會，要藉由簽署罷免連署向國際表達「台灣不親中」，這是很重要的事。

忙著核對連署資料的鄭家純說，原本她預期一個下午頂多收個十幾二十份，結果前來連署的人數比她想像的踴躍，讓她非常感動。對於參與罷免活動，她說，有錢出錢有力出力，希望能號召更多人參與，讓連署大成功。鄭家純很擔心目前立法院的狀況，她認為如果錯過這一次，以後就沒機會罷免了。

「這次可能是台灣最後一次機會」也是新潟越後老姫和姫夫共同憂心的問題，所以他們開了6個多小時的車子，從新潟來到東京共襄盛舉，愛女「夢夢花」也很配合，乖乖坐在快閃站內的一角，讓前來連署的鄉親拍照，很多人都是為了看「夢夢花」而來。

因為無人可罷而從台南飛來東京助陣的郭貞慧說，她希望能藉由這個活動突破同溫層，讓大家認識到台灣目前的急迫性，經過事先的宣傳，也讓一些年輕人有共鳴，曾擔任官員的郭貞慧也在現場解說藍白立委亂砍預算的嚴重性，有位被朋友拉來連署的年輕人，態度也從不太情願變得積極。

今天的連署活動相當踴躍，開簽不到1小時就有近百份的連署書，她說，台灣正處於危急存亡之際，台灣人民也有這樣的共識，今天有很多來自東京以外地區的民眾，她希望把東京的這種熱情回響到台灣國內，讓國內的年輕人趕快站出來積極響應。

「罷免就來東京罷」快閃連署站活動，今天在東京原宿開簽，活動現場排隊人潮不斷。（記者林翠儀攝）

藝人鄭家純在東京快閃連署活動擔任志工，協助核對填寫資料。（記者林翠儀攝）

粉專「新潟越後老姫」版主老姫和姫夫，從新潟開了6個多小時的車子，帶著「夢夢花」等毛小孩東京罷免快閃連署站到場助陣。（記者林翠儀攝）

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