川普聽信極右派開除國安官員 美戰略方向遭質疑

極右陰謀論者盧默去年9月大選時，陪同川普跑場造勢。（美聯社檔案照）

2025/04/05 18:54

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普近日解僱數名國家安全會議（NSC）重要官員，包括國家安全局（NSA）局長霍格，且據信是採納極右派人士盧默（Laura Loomer）的建議，她本人還公開邀功。分析指出，盧默的建議凸顯傳統共和黨人和擁護「讓美國再次偉大」信念的川普支持者之間深刻的分歧，但這在美國尋求結束俄羅斯對烏克蘭戰爭、限制伊朗核計畫及對抗中國不斷增長的軍事實力之際，讓人對白宮戰略方向產生質疑。

在川普針對國安會的最新裁員行動中，國安局長霍格去職最引人注意。儘管川普否認這是聽取盧默建議後的決定，但經常宣揚陰謀論的盧默自行在社群平台上發文邀功，「我們為何需要密利欽點的國安局長？」霍格是由前參謀首長聯席會議主席密利推薦，而密利在川普首任曾與他公開衝突。

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盧默還稱被開除的官員是「深層政府間諜」，雖然這些人有經過國家安全顧問瓦爾茲審查，但瓦爾茲並未檢視他們是否對川普懷恨，「我是在這些叛徒攻擊前阻止他們」。

31歲的盧默自稱是「自豪的恐伊斯蘭者」，曾稱911恐攻事件是美國「內賊所為」，去年大選期間還曾多次發表涉及種族主義的歧視言論，包括指稱俄亥俄州有海地移民吃食貓狗等寵物，以及嘲笑有印度血統的時任民主黨總統候選人賀錦麗一旦當選，白宮將「聞起來像咖哩」等。

川普身旁的共和黨有力人士，包括資深參議員葛蘭姆等，即曾警告川普，與盧默來往對他選情不利。

美國政府官員聲稱，在國安顧問瓦爾茲的話語權因商業通訊軟體Signal洩密事件折損之際，川普在人事方面聽取盧默的建議，但開除負責嚇阻外國網路攻擊、挫敗恐攻陰謀的霍格，已引起外界對其國安局施政規劃的懷疑。

川普2020年競選團隊的顧問塞拉諾指出，川普團隊吸取8年前的教訓，對於任何被視為具有「新保守主義或建制派血統」的官員，幾乎都是「零容忍」。然而，盧默的建議凸顯傳統共和黨人和擁護「讓美國再次偉大」信念的川普支持者之間的深刻分歧，後者將政府官員對川普的忠誠度，置於他們所擁有的專業知識之上。

緬因州無黨籍聯邦參議員、參院情報委員會成員金恩（Angus King）警告，在中國對美國發動前所未有的網路攻擊、入侵關鍵基礎設施網路並損害美國電信商利益之際，川普解僱國安局長可能帶來災難性後果，「這個國家正受到攻擊，總統卻將他最有能力的將軍從前線撤離」。

眾院軍事委員會民主黨人發表聯合聲明，對川普聽信極右陰謀論者言論解僱霍格及其副手諾伯爾做出譴責。

參院軍委會民主黨領袖瑞德（Jack Reed）也表示，川普解僱美軍中技能最強、成就最高的軍官之一，令人震驚且憤慨。參院情報委員會成員華納（Mark Warner）則抨擊，川普拒絕開除在Signal洩密事件中讓美國難堪、也讓美軍冒著生命危險的官員，卻在一位白人民族主義者建議下解僱無黨派的國安局長，這太難以置信。

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