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    慫恿老公性侵烏克蘭女子 俄羅斯士兵妻被判刑

    俄羅斯士兵羅曼（Roman Bykovsky）與妻子奧爾加（Olga Bykovskaya）甜蜜合照。（圖取自推特@NguyenK68421403）

    俄羅斯士兵羅曼（Roman Bykovsky）與妻子奧爾加（Olga Bykovskaya）甜蜜合照。（圖取自推特@NguyenK68421403）

    2025/04/05 16:55

    劉家凱／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰爭期間，平民被波及、婦女慘遭侵犯事件頻傳。然而，一名俄羅斯士兵的妻子居然告訴丈夫，只要他戴套，她同意丈夫強姦烏克蘭女性。這名道德淪喪的女子，日前被判處5年有期徒刑。

    綜合外媒報導，來自俄羅斯奧廖爾州（Oryol）的「第108空降突擊團」士兵羅曼（Roman Bykovsky）和妻子奧爾嘉（Olga Bykovskaya）育有一子。2022年4月，烏克蘭國安局（SSU）釋出一段兩人通話錄音檔案，只聽見奧爾嘉竟對羅曼說，只要他戴保險套，她就同意他性侵烏克蘭女性。

    烏克蘭國安局（SSU）釋出2人30秒的對話錄音中，奧爾嘉邊笑邊告訴羅曼：「你去那邊強暴烏克蘭女人吧，不要跟我說就好，知道嗎？」「我就不知情，還能怎麼樣（笑）」羅曼追問：「你真的不在意嗎？」奧爾嘉表示：「可以。你安全就好。」

    烏克蘭完成相關調查後，確認奧爾嘉的言行明顯違反了《戰時保護平民公約》第27.2條與《日內瓦公約》，將之列入全球通緝名單，並向法院起訴她。而她日前在缺席審判的情況下，被基輔的舍甫琴科（Shevchenkivskyi）地方法院，判處5年有期徒刑。

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