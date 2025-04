美軍轟炸胡塞武裝分子影片曝光 川普戲謔喊：哎呀！

2025/04/05 13:11

郭顏慧/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕自加薩戰爭以來,紅海航道不斷遭到葉門的胡塞軍隊(Houthis)襲擊。美國總統川普3月15日對胡塞軍發動大規模空襲,今日他在社群媒體PO出一段美軍空襲轟炸胡塞武裝分子的影片,並嘲諷:「哎呀!他們再也不能炸我們的船了。」

綜合外媒報導,2023年11月至今年1月,胡塞軍使用無人機和飛彈攻擊了超過100艘商船,造成2艘商船沉沒、4名船員死亡。自3月15日以來,川普命美軍對胡塞軍進行大規模猛烈空襲以回應胡塞軍對紅海航道的襲擊行動。

川普今日在社群平台PO出影片,可見胡塞武裝分子沿著道路圍成一個鬆散的橢圓形,幾秒鐘之後,中心出現一道閃光,升起濃濃黑煙。隨後,濃煙散去後,鏡頭拉近距離,可見剛剛武裝分子所站之處只剩下一個大坑。

而川普則戲謔的表示:「這些胡塞武裝人員聚集在一起等待攻擊指示。哎呀!他們再也無法攻擊,再也無法擊沉我們的船了!」

These Houthis gathered for instructions on an attack. Oops, there will be no attack by these Houthis!



They will never sink our ships again! pic.twitter.com/lEzfyDgWP5